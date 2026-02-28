الخارجية الروسية : الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران “خطوة متهورة” و قد يتسبّب بوقوع كارثة إشعاعية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اعتبرت الخارجية الروسية العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران “خطوة متهورة”، وتطالب بضرورة العودة الفورية للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة.

و جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية : ” إن حجم و طبيعة الاستعدادات العسكرية – السياسية و الدعائية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك حشد مجموعة عسكرية أمريكية كبيرة في المنطقة، لا تدع مجالاً للشك في أن الأمر يتعلق بعمل عدواني مسلح مُخطط له مسبقاً و غير مبرر ضد دولة ذات سيادة و مستقلة و عضو في الأمم المتحدة، وذلك في انتهاك للمبادئ و القواعد الأساسية للقانون الدولي”.

و تابع البيان : “لقد أقدمت واشنطن و تل أبيب مجددًا على مغامرة خطيرة، تدفع بالمنطقة بسرعة نحو كارثة إنسانية و اقتصادية، دون استبعاد إمكانية التسبب بوقوع كارثة إشعاعية..نوايا المعتدين واضحة و تم الإفصاح عنها للعلن : تدمير النظام الدستوري و القضاء على قيادة دولة غير مرغوب فيها رفضت الخضوع لإملاءات القوة و الهيمنة… مسؤولية العواقب السلبية لهذه الأزمة المفتعلة، بما فيها سلسلة ردود فعل غير متوقعة و تصاعد العنف، تقع على عاتقهما بالكامل”.

“كما تستوجب الإدانة، أن هذه الهجمات تُشنّ مجدداً تحت ستار سير عملية تفاوضية أُعيد إحياؤها، يُزعم أنها تهدف إلى تحقيق تهدئة طويلة الأمد للوضع حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و هذا يحدث على الرغم من الإشارات التي تم إبلاغ الجانب الروسي بها حول عدم رغبة إسرائيل في الدخول في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين.. يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك قيادة الأمم المتحدة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يُقدّمون على الفور تقييماً موضوعياً و حاسماً لهذه الأعمال غير المسؤولة التي تهدف إلى تقويض السلام والاستقرار و الأمن في الشرق الأوسط”.

و أضاف البيان: “”نطالب بالعودة الفورية إلى حل سياسي و دبلوماسي. روسيا، كانت ومازالت، مستعدة لتيسير البحث عن حلول سلمية تستند إلى القانون الدولي و الاحترام المتبادل و توازن المصالح”.

