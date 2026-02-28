Français
Anglais
العربية
الأخبار

الخارجية الروسية : الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران “خطوة متهورة” و قد يتسبّب بوقوع كارثة إشعاعية

الخارجية الروسية : الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على إيران “خطوة متهورة” و قد يتسبّب بوقوع كارثة إشعاعية

اعتبرت الخارجية الروسية العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران “خطوة متهورة”، وتطالب بضرورة العودة الفورية للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة.

و جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية : ” إن حجم و طبيعة الاستعدادات العسكرية – السياسية و الدعائية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك حشد مجموعة عسكرية أمريكية كبيرة في المنطقة، لا تدع مجالاً للشك في أن الأمر يتعلق بعمل عدواني مسلح مُخطط له مسبقاً و غير مبرر ضد دولة ذات سيادة و مستقلة و عضو في الأمم المتحدة، وذلك في انتهاك للمبادئ و القواعد الأساسية للقانون الدولي”.

و تابع البيان : “لقد أقدمت واشنطن و تل أبيب مجددًا على مغامرة خطيرة، تدفع بالمنطقة بسرعة نحو كارثة إنسانية و اقتصادية، دون استبعاد إمكانية التسبب بوقوع كارثة إشعاعية..نوايا المعتدين واضحة و تم الإفصاح عنها للعلن : تدمير النظام الدستوري و القضاء على قيادة دولة غير مرغوب فيها رفضت الخضوع لإملاءات القوة و الهيمنة… مسؤولية العواقب السلبية لهذه الأزمة المفتعلة، بما فيها سلسلة ردود فعل غير متوقعة و تصاعد العنف، تقع على عاتقهما بالكامل”.

“كما تستوجب الإدانة، أن هذه الهجمات تُشنّ مجدداً تحت ستار سير عملية تفاوضية أُعيد إحياؤها، يُزعم أنها تهدف إلى تحقيق تهدئة طويلة الأمد للوضع حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و هذا يحدث على الرغم من الإشارات التي تم إبلاغ الجانب الروسي بها حول عدم رغبة إسرائيل في الدخول في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين.. يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك قيادة الأمم المتحدة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن يُقدّمون على الفور تقييماً موضوعياً و حاسماً لهذه الأعمال غير المسؤولة التي تهدف إلى تقويض السلام والاستقرار و الأمن في الشرق الأوسط”.

و أضاف البيان: “”نطالب بالعودة الفورية إلى حل سياسي و دبلوماسي. روسيا، كانت ومازالت، مستعدة لتيسير البحث عن حلول سلمية تستند إلى القانون الدولي و الاحترام المتبادل و توازن المصالح”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

334
الأخبار

أريانة: 2650 “قفة رمضان” ومنحة استثنائية بـ120 دينارًا لدعم العائلات محدودة الدخل

332
أخر الأخبار

أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار
323
أخر الأخبار

وزيرة المالية والسفير الأمريكي: حرص مشترك على تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة
300
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار
247
الأخبار

وزير التربية:المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة “لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بالكاباس”
232
أخر الأخبار

صفاقس : تدشين دائرة بلدية جديدة بالعجانقة بمعتمدية جبنيانة [فيديو]
231
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس
229
أخر الأخبار

الأسبوع الأول من رمضان: تحرير 4980 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعّمة
223
أخر الأخبار

الكرة الطائرة : تركيبة الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية
221
اقتصاد وأعمال

إنتاج الأدوية في تونس يغطي 80% من حاجيات السوق المحلية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى