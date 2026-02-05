Français
الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في أواخر ديسمبر 2025، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 7%، وذلك ابتداءً من 7 جانفي 2026. فهل ستتواصل التخفيضات خلال سنة 2026؟

للإجابة عن هذا التساؤل، تواصل موقع تونس الرقمية مع الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج، الذي أكد أن قرار البنك المركزي التونسي يظلّ مرتبطًا بعدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الحجم الجملي لإعادة التمويل.

وأوضح ماهر بلحاج: «عندما كان المعدل الوسطي لسوق النقد في حدود 8%، وكانت نسبة التضخم في مستوى مرتفع تجاوز 10%، عمد البنك المركزي التونسي إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بهدف الحدّ من الحجم الجملي لإعادة التمويل، الذي كان قد تجاوز 22 مليار دينار. أمّا اليوم، فقد تراجع هذا الحجم إلى نحو 12 مليار دينار، وهو ما يدحض الفكرة المغلوطة القائلة باللجوء إلى طباعة النقود، والتي يروّج لها بعض من يفتقرون إلى الدراية في هذا المجال».

وأشار الخبير إلى أن قرار البنك المركزي التونسي التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ0.5 نقطة انعكس على تطوّر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، الذي بلغ 7.08% خلال شهر جانفي الماضي، وكذلك على نسبة الفائدة في السوق النقدية، التي وصلت إلى 6.99% بتاريخ 4 فيفري الجاري.

وأضاف: «مع الإعلان عن نسبة تضخم في حدود 4.8% خلال جانفي 2026، يتّجه المعدل الوسطي لسوق النقد حاليًا نحو الانخفاض، ما يوفّر هامش تحرّك إضافيًا للبنك المركزي التونسي لمواصلة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية. ومن شأن أي خفض جديد في هذه النسبة أن يساهم في تحسين مجموع القيم المضافة، وأن يدعم الاستثمار ونمو الناتج المحلي الإجمالي».

وفي ما يتعلّق بمناخ الأعمال، اعتبر ماهر بلحاج أن القرار الأخير للعملاق الأمريكي DXC Technology بتوسيع أنشطته في تونس يعكس ثقة هذا المستثمر الأمريكي في السوق التونسية وفي مناخ الأعمال بالبلاد، ومن المنتظر أن يكون له أثر إيجابي على الاستثمار.

وختم الخبير بالتأكيد على أن الاستثمار يظلّ بحاجة دائمة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي، بما من شأنه أن يدعم تطوّره، ويخفّف الضغط الجبائي، ويساهم في إدماج الاقتصاد الموازي.

