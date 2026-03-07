الخطوط التونسية: الشروع في إعداد كراس شروط قصد إعلان طلب عروض لاختيار خبراء لإعادة هيكلة الشركة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في جوابها على السؤال الكتابي الذي توجه به النائب حليم بوسمة حول استفسارات متصلة بالنقل الجوي أفادت وزارة النقل بخصوص مخطط إنقاذ وإعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية، أن الشركة قامت بإحالة برنامج إعادة الهيكلة المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 27 مارس 2025 إلى مصالح الوزارة قصد تمكينها من توجيهه إلى مصالح رئاسة الحكومة في الأجال.

وأضافت الوزارة في جوابها أنه وردت على شركة الخطوط التونسية ملاحظات هياكل رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات بخصوص برنامج إعادة الهيكلة التي تمّ أخذها بعين الاعتبار عند إعداد النسخة الثانية من قبل الشركة.

وتبعا لذلك, فقد دعت وزارة النقل شركة الخطوط التونسية للاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص في مجال إعادة الهيكلة ومرافقة شركات الطيران المدني قصد إعادة بلورة برنامج إعادة الهيكلة وفق رؤية متجدّدة تتناغم مع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل على المستوى الوطني والضّغوطات المتزايدة على المالية العمومية وتمكن في نفس الوقت من اقتراح التدابير والإجراءات العمليّة لمزيد حوكمة المؤسّسة وتحسين نجاعة التصرّف فيها استئناسا بأفضل الممارسات والمقاربات على المستوى الدولي وهو ما شرعت المصالح المعنية بالشركة في تنفيذه عبر إعداد كراس الشروط قصد إعلان طلب عروض لاختيار الخبراء الذين سيتم تكليفهم بهذه المهمّة.

وأشارت وزارة النقل بخصوص تعزيز الأسطول الجوي إلى أنه في إطار خطة إعادة هيكلة الأسطول للفترة 2026-2030، قامت شركة الخطوط التونسية بطلب عروض دولي لاستئجار طويل المدى على مدى 6 سنوات (Dry Lease) لطائرتين من طراز A320، بالإضافة إلى أن يتم استئجار عدد (4) طائرات متوسطة السعة وعدد (2) طائرات كبيرة السعة بين سنة 2027 و2030.

