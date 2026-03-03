الخطوط التونسية: برمجة رحلات إضافية في السوق الفرنسية لتسهيل عودة التونسيين المقيمين بالخارج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة الخدمات و التنمية الاجتماعية ‎بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء 3 مارس 2026، برئاسة السيد هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة، جلسة إستماع الى ممثلي وزارة النقل و شركة الخطوط التونسية لمناقشة الإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل الشركة وأهم الاستعدادات لموسم عودة التونسيين بالخارج.

واستهل ممثلو شركة الخطوط التونسية عرضهم، بتقديم بسطة بخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها استعدادا لعودة التونسيين المقيمين بالخارج، مشيرين إلى أنه واستجابة للطلب الكبير، ستتم برمجة رحلات إضافية في السوق الفرنسية.

كما بين العرض أنه تم تقديم امتيازات على مستوى التعريفات في الفترة الممتدة بين 26 جانفي إلى 22 فيفري 2026، وتم تمديد ذات العرض إلى غاية 15 مارس الجاري نظرا للإقبال الكبير الذي شهده.

وأضاف ممثلو الشركة، أن عرض تقديم إمتيازات تشمل التعريفات صالح بين 17 جوان إلى 6 سبتمبر 2026،عوضا عن 20 أوت، تتمتع العائلات خلال هذه الفترة بتخفيضات استثنائية زيادة على المعمول بها خلال ذات الفترة.

كما يتمتع الحرفاء بحق ألغاء الحجز قبل السفر، و يتمتع الطلبة بعرض خاص بأسعار تفاضلية وفق ما ورد بذات العرض.

