Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

شرعت المصالح المعنية بشركة الخطوط التونسية في إعداد كراس الشروط الخاص بطلب عروض لاختيار خبراء مختصين في إعادة هيكلة ومرافقة شركات الطيران المدني، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل بضرورة بلورة رؤية متجددة لإنقاذ الناقلة الوطنية.

تأتي هذه الخطوة العملية، وفق ما ورد في ردّ وزارة النقل، على سؤال كتابي توجه به النائب حليم بوسمة، تفعيلا لقرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 31 جانفي 2025، والذي نصّ على ضرورة عرض مخطط متكامل لإعادة الهيكلة قبل موفى شهر مارس 2025.

و قد دعت الوزارة شركة الخطوط التونسية الى الاستعانة بخبراء دوليين من ذوي الاختصاص في مجال اعادة الهيكلة ومرافقة شركات الطيران المدني، إلى ملاءمة برنامج الشركة مع القوانين الوطنية الحالية، مع مراعاة الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية و ضمان تبني أفضل الممارسات الدولية في حوكمة التصرف.

و كانت الناقلة الوطنية قد أحالت نسخة أولية من البرنامج في مارس 2025، قبل أن يتم تطوير نسخة ثانية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات رئاسة الحكومة ووزارة النقل، حسب ما جاء في نص الرد المنشور، مؤخرا، على موقع المجلس.

و يسعى المخطط الجديد إلى تقديم إجراءات عملية ترفع من نجاعة المؤسسة و تحسن مردوديتها التنافسية في سوق الطيران.

و من المنتظر أن يحدد كراس الشروط الجاري إعداده المعايير الفنية والدقيقة لاختيار مكتب الخبرة الذي سيرافق الشركة في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة، بما يضمن احترام الآجال و التعهدات إزاء سلطة الإشراف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

309
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل: اقتراح التخلي بصفة نهائية عن مشروع إنجاز مطار جديد خارج العاصمة في الوقت الحالي

301
الأخبار

ليبيا: تحديد هوية 3 مشتبه بهم في اغتيال سيف الإسلام القذافي
296
اقتصاد وأعمال

النفط الخام في ليبيا : تعزيز الإنتاج بتشغيل البئر (Z-13) بمعدل 488 برميلاً يومياً
291
الأخبار

السعودية :اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية
267
اقتصاد وأعمال

رئاسة الحكومة : دورة تكوينية حول القيادة الادارية و تحسين مناخ الاستثمار
253
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية: الشروع في إعداد كراس شروط قصد إعلان طلب عروض لاختيار خبراء لإعادة هيكلة الشركة
253
الأخبار

منح الصبغة الجامعية لمستشفى محمود الماطري بأريانة والمستشفى الجهوي ببن عروس و أقسام طبية بعدد من الولايات
249
الأخبار

وزيرا الداخلية و الدفاع يشرفان على إحياء الذكرى العاشرة لملحمة 7 مارس
244
أخر الأخبار

كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن يُؤدّي زيارة لمقر الادارة الحماية المدنية بقفصة
240
الأخبار

الصادق بلعيد في ذمّة الله

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى