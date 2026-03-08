الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شرعت المصالح المعنية بشركة الخطوط التونسية في إعداد كراس الشروط الخاص بطلب عروض لاختيار خبراء مختصين في إعادة هيكلة ومرافقة شركات الطيران المدني، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل بضرورة بلورة رؤية متجددة لإنقاذ الناقلة الوطنية.

تأتي هذه الخطوة العملية، وفق ما ورد في ردّ وزارة النقل، على سؤال كتابي توجه به النائب حليم بوسمة، تفعيلا لقرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 31 جانفي 2025، والذي نصّ على ضرورة عرض مخطط متكامل لإعادة الهيكلة قبل موفى شهر مارس 2025.

و قد دعت الوزارة شركة الخطوط التونسية الى الاستعانة بخبراء دوليين من ذوي الاختصاص في مجال اعادة الهيكلة ومرافقة شركات الطيران المدني، إلى ملاءمة برنامج الشركة مع القوانين الوطنية الحالية، مع مراعاة الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية و ضمان تبني أفضل الممارسات الدولية في حوكمة التصرف.

و كانت الناقلة الوطنية قد أحالت نسخة أولية من البرنامج في مارس 2025، قبل أن يتم تطوير نسخة ثانية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات رئاسة الحكومة ووزارة النقل، حسب ما جاء في نص الرد المنشور، مؤخرا، على موقع المجلس.

و يسعى المخطط الجديد إلى تقديم إجراءات عملية ترفع من نجاعة المؤسسة و تحسن مردوديتها التنافسية في سوق الطيران.

و من المنتظر أن يحدد كراس الشروط الجاري إعداده المعايير الفنية والدقيقة لاختيار مكتب الخبرة الذي سيرافق الشركة في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة، بما يضمن احترام الآجال و التعهدات إزاء سلطة الإشراف.

