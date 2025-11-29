Français
الخطوط التونسية تطمئن : أسطول الـA320 يعمل بكامل طاقته بعد التحيين التقني

الخطوط التونسية تطمئن : أسطول الـA320 يعمل بكامل طاقته بعد التحيين التقني

أعلنت شركة الخطوط التونسية، اليوم السبت، أنها أنهت بنجاح عملية التحيين التقني المفروضة على طائرات عائلة A320، وذلك عقب التعديلات الأخيرة التي أوصى بها مصنع الطائرات «إيرباص».

و أكدت الشركة الوطنية أن كامل أسطولها يعمل بصفة كاملة، وأن جميع الرحلات تتواصل بشكل عادي دون أي اضطراب في برنامج الطيران.

و أوضحت الخطوط التونسية، في بلاغ لها، أنها «تتعامل بشكل روتيني» مع هذا النوع من التحيينات التقنية، وذلك بفضل خبرة فرقها والتنسيق المستمر مع المصنع. وبينت أن التحيين لم يشمل سوى طائرة واحدة من طراز A320، وقد خضعت «بسرعة ونجاعة وباحترافية» للتعديل البرمجي المطلوب.

و أضافت الشركة أن هذا التدخل مكّن من ضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة للطائرة، بما يضمن تواصل جميع الرحلات المبرمجة. وشددت الخطوط التونسية على طمأنة مسافريها بأن «كامل الأسطول يعمل بكامل طاقته، وأن جميع الرحلات تسير وفق الجداول الزمنية المحددة».

و أكدت الشركة أن السلامة تظل الأولوية المطلقة، وأنها ملتزمة بتقديم تجربة سفر آمنة، مستقرة ومريحة لجميع مسافريها. ويأتي هذا التحيين التقني في سياق أوروبي ودولي شهد اضطرار عدة شركات طيران إلى إيقاف عدد من طائرات A320 لإجراء تحيينات مماثلة.

