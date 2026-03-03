Français
Anglais
العربية
الأخبار

الخطوط التونسية: 7 طائرات تخضع للصيانة أو الإصلاح في تونس وخارج تونس

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء 3 مارس 2026، برئاسة السيد هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة، جلسة إستماع الى ممثلي وزارة النقل و شركة الخطوط  التونسية لمناقشة الإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل الشركة وأهم الاستعدادات لموسم عودة التونسيين بالخارج” .

وفي تدخلاتهم في هذا السياق، لاحظ النواب تواصل تكرر تأخر الرحلات وتأخير أوقاتها دون إعلام مسبق وبشكل مفاجئ، منتقدين تشكيات التونسيين من غلاء أسعار الرحلات والأمتعة عبر الخطوط التونسية.

وبين عدد من المتدخلين، لجوء المواطنين المسافرين والتونسيين المقيمين بالخارج إلى شركات جوية أخرى منافسة للوطنية، وتكرار إضطرارهم  لإلغاء زياراتهم إلى أرض الوطن.

في ذات السياق،  أشارت عدد  من المداخلات إلى ضرورة مزيد العناية بموضوع تأمين الأمتعة وتكثيف الرقابة وضمان جودة للخدمات وتطويرها لكسب المسافرين وعدم إلتجائهم إلى شركات منافسة.

وفي ردودهم، بين ممثلو شركة الخطوط التونسية أن الإدارة منكبة على تطوير الخدمات المقدمة من قبل الشركة، وأكدا  وجود إجراءات لتأمين أمتعة المسافرين.

وأفادوا بأن 2025، شهدت القيام بعملية صيانة باهضة الكلفة، مشيرين إلى أن أسطول الشركة يتكون من 19 طائرة، يتم إستغلال 12 منها، في حين تخضع البقية (7) للصيانة أو الإصلاح في تونس وخارج تونس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

883
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

425
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
369
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز
342
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
324
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
306
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
296
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 
292
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
290
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
258
الأخبار

رابطة أبطال إفريقيا : تعيين السنغالي عيسى سي لإدارة مباراة الترجي و الأهلي برادس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى