الخطوط التونسية: 7 طائرات تخضع للصيانة أو الإصلاح في تونس وخارج تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ‎بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء 3 مارس 2026، برئاسة السيد هيثم الطرابلسي رئيس اللجنة، جلسة إستماع الى ممثلي وزارة النقل و شركة الخطوط التونسية لمناقشة الإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل الشركة وأهم الاستعدادات لموسم عودة التونسيين بالخارج” .

وفي تدخلاتهم في هذا السياق، لاحظ النواب تواصل تكرر تأخر الرحلات وتأخير أوقاتها دون إعلام مسبق وبشكل مفاجئ، منتقدين تشكيات التونسيين من غلاء أسعار الرحلات والأمتعة عبر الخطوط التونسية.

وبين عدد من المتدخلين، لجوء المواطنين المسافرين والتونسيين المقيمين بالخارج إلى شركات جوية أخرى منافسة للوطنية، وتكرار إضطرارهم لإلغاء زياراتهم إلى أرض الوطن.

في ذات السياق، أشارت عدد من المداخلات إلى ضرورة مزيد العناية بموضوع تأمين الأمتعة وتكثيف الرقابة وضمان جودة للخدمات وتطويرها لكسب المسافرين وعدم إلتجائهم إلى شركات منافسة.

وفي ردودهم، بين ممثلو شركة الخطوط التونسية أن الإدارة منكبة على تطوير الخدمات المقدمة من قبل الشركة، وأكدا وجود إجراءات لتأمين أمتعة المسافرين.

وأفادوا بأن 2025، شهدت القيام بعملية صيانة باهضة الكلفة، مشيرين إلى أن أسطول الشركة يتكون من 19 طائرة، يتم إستغلال 12 منها، في حين تخضع البقية (7) للصيانة أو الإصلاح في تونس وخارج تونس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



