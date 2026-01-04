Français
الأخبار

الخطوط الجوية الجزائرية تتدعم بطائرة جديدة

الخطوط الجوية الجزائرية تتدعم بطائرة جديدة

تدعمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ب طائرة جديدة من طراز إيرباص A330 أطلقت عليها اسم “غارا جبيلات”.

و تندرج هذه العملية ضمن برنامج تجديد و تدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية، الرامي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين و تعزيز السلامة و الراحة.

و تتميز طائرة إيرباص A330 الجديدة بتجهيزات عصرية و مقاعد مريحة و أنظمة ترفيه حديثة، إضافة إلى نجاعة أكبر في استهلاك الوقود و احترام المعايير البيئية الدولية.

و كانت الشركة قد أكدت ان عملية تجديد الطائرات تعكس التزامها بمواصلة تطوير أدائها و الارتقاء بمستوى خدماتها، بما يستجيب لتطلعات الزبائن و يعزز مكانة الخطوط الجوية الجزائرية على المستويين الإقليمي و الدولي.

