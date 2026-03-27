الخطوط الجوية الجزائرية تقتني 10 طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن اقتناء عشر طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تندرج في إطار تحديث أسطول المجموعة، وتعزيز شبكتها، وتحسين تجربة الحرفاء، إلى جانب الارتقاء بمستوى الراحة على متن الطائرات.

ويُنتظر، وفق برنامج التسليم، أن تتسلّم الشركة خمس طائرات بداية من جويلية 2026، على أن يتم تسليم الطائرات الخمس الأخرى خلال سنة 2027.

 

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

460
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)

457
أخر الأخبار

باجة : تسجيل رجة أرضية بقوة 2.8 درجة
366
أخر الأخبار

البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)
336
أخر الأخبار

صفاقس: دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي [فيديو]
334
اقتصاد وأعمال

آخر التطورات بخصوص الناقلة الروسية المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
332
الأخبار

تونس: أحكام سجنية تصل إلى 26 سنة في قضية محاولة تهريب مستشار سابق لعلي العريض نحو ليبيا
309
أخر الأخبار

البرلمان : تنقيح قانون تعويض أعوان الأمن الداخلي على طاولة لجنة الدفاع
308
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24
296
الأخبار

فرصة عمل صيفية: بلدية نفزة تفتح باب الترشح لانتداب 36 سبّاح منقذ
291
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)

