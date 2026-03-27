الخطوط الجوية الجزائرية تقتني 10 طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن اقتناء عشر طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تندرج في إطار تحديث أسطول المجموعة، وتعزيز شبكتها، وتحسين تجربة الحرفاء، إلى جانب الارتقاء بمستوى الراحة على متن الطائرات.

ويُنتظر، وفق برنامج التسليم، أن تتسلّم الشركة خمس طائرات بداية من جويلية 2026، على أن يتم تسليم الطائرات الخمس الأخرى خلال سنة 2027.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



