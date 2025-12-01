الخطوط الجوية الجزائرية ضمن الثلاثي الإفريقي الأول… و ليس الخطوط الملكية المغربية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواصل الخطوط الجوية الجزائرية صعودها المتتالي… شركة النقل الوطنية تحصد نقاطاً جديدة أمام منافسيها في القارة الإفريقية، بدءاً بأقرب منافسيها، الخطوط الملكية المغربية (RAM).

فبعد القفزة التاريخية في عام 2024، تثبت الخطوط الجزائرية هذا العام احتلالها المرتبة الثالثة في تصنيف شركات الطيران الإفريقية من حيث عدد المسافرين، متقدمة على الشركة المغربية.

و رغم أن هذه الأخيرة أعلنت عن مشاريع ضخمة في جويلية 2024، و كان بعضها محوراً بارزاً في حديث الرئيس الفرنسي خلال زيارته للمغرب في أكتوبر من العام نفسه، إلا أن آجالها بعيدة، نحو 2030 أو حتى بعد 15 عاماً. وفي انتظار ذلك، الحدث الحقيقي في الجزائر.

تكشف بيانات الفترة 2024-2025، المستخرجة من تقارير جمعية شركات الطيران الإفريقية (AFRAA) وإعلانات الشركات الرسمية، أن الناقل الجزائري نقل 7.9 ملايين مسافر مقابل 7.5 ملايين لدى الخطوط الملكية المغربية…

و بحسب التصنيف المنشور على منصة Africa Facts Zone، تتصدر الخطوط الجوية الإثيوبية القائمة بـ 19 مليون مسافر، تليها شركة مصر للطيران بـ 10.3 ملايين مسافر، ثم الخطوط الجوية الجزائرية.

و تأتي بعدها FlySafair (جنوب إفريقيا) بـ 6 ملايين مسافر، والخطوط الكينية بـ 5.2 ملايين، ثم Air Peace (نيجيريا) بـ 3 ملايين فقط.

و يُذكر أن هذه الأرقام تعكس حجم المسافرين خلال سنة ميلادية، دون أي علاقة بالأرباح أو معدل المردودية.

و رغم ذلك، فإن الخطوط الملكية المغربية تتفوق على الخطوط الجزائرية من حيث حجم الأسطول، بـ 60 طائرة مقابل 56 (من طرازات إيرباص وبوينغ وAT).

لكن يُرتقب أن ترتقي الشركة الجزائرية سريعاً بعد إعلان رئيسها المدير العام، حمزة بن حمودة، في سبتمبر الماضي، عن بلوغ 104 طائرات مستقبلاً. الشركة المغربية تحمل الطموح ذاته وربما أكثر. أما الخطوط الإثيوبية، فتبتعد كثيراً في الصدارة بـ 167 طائرة، بينما تمتلك مصر للطيران 67 طائرة.

و للتذكير، شرعت الخطوط الجزائرية في تنفيذ برنامج لتجديد وتعزيز أسطولها. وقد التحقت “اللؤلؤة” الجديدة Airbus A330-900neo بالأسطول في 13 نوفمبر الماضي. ومن المنتظر أن تستلم الشركة طائرات أخرى من الطراز نفسه قبل نهاية 2025 وخلال 2026. كما يشمل المخطط شراء 10 طائرات Airbus A330-900neo و8 طائرات Boeing 737-9 MAX.

و بحلول نهاية سنة 2026، يُفترض أن يرتفع أسطول الخطوط الجوية الجزائرية إلى 66 طائرة، ومع وصول طائرات بوينغ الجديدة ابتداءً من 2027 سيصل العدد إلى 74 طائرة. ومن شأن هذه الديناميكية أن تُحسّن موقع الشركة الجزائرية في تصنيف الأساطيل الإفريقية، وأن تعزز بشكل كبير أداءها ونجاعتها التشغيلية.

