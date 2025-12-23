Français
الداخلية تُعلن عن فتح مُناظرة لانتداب مهندسين أُول

أعلنت وزارة الدّاخليّة اعتزامها تنظيم مناظرة خارجية بالإختبارات لانتداب مهندسين أُول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية لفائدة بعض البلديات وذلك حسب البيانات التالية:

الرتبة: مهندس أول
عدد الخطط والاختصاص: 140 هندسة مدنيّة، 04 إعلاميّة، 01 هندسة ميكانيكيّة.
التعيين: عدد 145 بلدية.
تاريخ بداية التسجيل عن بعد: 23 ديسمبر 2025.
تاريخ ختم الترشحات عن بعد: 23 جانفي 2026.
تاريخ فتح المناظرة: 23 فيفري 2026.

شروط المشاركة:
* المترشحون المرسمون بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
يجب ان تكون الشهادة العلمية للمترشح مطابقة للاختصاص المطلوب.

طريقة المُشاركة:
* يتولى المترشحون تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني:
https://recrutementdaf.interieur.gov.tn
* سحب استمارة الترشح لإرفاقها لاحقا بملف الترشح (لا يتم ارسال ملفات الترشح الا بطلب من الادارة، بعد صدور بلاغ في الغرض ينشر لاحقا بالموقع الإلكتروني).
* يرفض وجوبا كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة او تضمن بيانات منقوصة او غير واضحة.

مراحل إجراء المناظرة:
تجرى المناظرة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: دراسة الملفات (ضارب 1)
تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
معدل شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ضارب (1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: 3 سنوات) ضارب (2) / 3.
تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى حسب الاختصاص وفي حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، الى تقديم ملفات ترشحهم عبر بلاغ ينشر في الغرض ويحدد تاريخ ومكان الايداع والوثائق المطلوبة.
المرحلة الثانية: اختبار شفاهي (ضارب 2)

