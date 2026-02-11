الدبلوماسية الاقتصادية التونسية في لشبونة: التمور في صدارة المشاركة بمعرض LFA 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شاركت سفارة تونس بالبرتغال، بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات و,المجمع المهني للتمور، في الدورة الرابعة من معرض Lisbon Food Affair (LFA 2026)، الذي انتظم بالعاصمة البرتغالية لشبونة من 09 إلى 11 فيفري 2026.

وشهد الجناح التونسي عرض تشكيلة متنوعة من الصناعات الغذائية الوطنية، مع تركيز خاص على التمور التونسية باعتبارها من أبرز المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير، لما تتميز به من جودة عالية وقيمة غذائية معتبرة.

وفي إطار تجسيم ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع عدد من كبرى المساحات التجارية البرتغالية، تولّت السفارة ترتيب لقاءات مباشرة بين ممثلي تلك المساحات ووكلاء الشركات التونسية المشاركة، بهدف بحث فرص الشراكة والترويج للمنتجات التونسية داخل السوق البرتغالية.

