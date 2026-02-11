Français
Anglais
العربية
الأخبار

الدبلوماسية الاقتصادية التونسية في لشبونة: التمور في صدارة المشاركة بمعرض LFA 2026

الدبلوماسية الاقتصادية التونسية في لشبونة: التمور في صدارة المشاركة بمعرض LFA 2026

شاركت سفارة تونس بالبرتغال، بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات و,المجمع المهني للتمور، في الدورة الرابعة من معرض Lisbon Food Affair (LFA 2026)، الذي انتظم بالعاصمة البرتغالية لشبونة من 09 إلى 11 فيفري 2026.

وشهد الجناح التونسي عرض تشكيلة متنوعة من الصناعات الغذائية الوطنية، مع تركيز خاص على التمور التونسية باعتبارها من أبرز المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير، لما تتميز به من جودة عالية وقيمة غذائية معتبرة.

وفي إطار تجسيم ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع عدد من كبرى المساحات التجارية البرتغالية، تولّت السفارة ترتيب لقاءات مباشرة بين ممثلي تلك المساحات ووكلاء الشركات التونسية المشاركة، بهدف بحث فرص الشراكة والترويج للمنتجات التونسية داخل السوق البرتغالية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

388
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

375
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
343
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
337
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
324
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
318
أخر الأخبار

أريانة : حجز 3 أطنان من البطاطا داخل مخزن عشوائي
312
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
305
اقتصاد وأعمال

مؤشرات النقديات خلال 2025 : قرابة 6 ملايين بطاقة بنكية في تونس
293
أخر الأخبار

الرئيس يُراهن على “قائمين جدد”: قراءة برلمانية لتحوير وزاري مُعطّل و”مناصب” على خطّ التغيير (فيديو)
284
الأخبار

البحرية الأمريكية تحذر السفن بمضيق هرمز

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى