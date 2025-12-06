الدخول إلى المتاحف و المواقع الأثرية و المعالم التاريخية مجانا غدا الأحد 7 ديسمبر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وكالة إحياء التّراث و التّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة و المعالم التاريخيّة و المتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجانا غدا الأحد 7 ديسمبر 2025.

و يتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون و كذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

و للتذكير فإنّ وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية، تمنح فرصة الدخول المجاني لهذه المواقع أوّل كلّ أحد من كل شهر و يوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع و المعالم و يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، فضلا عن إتاحة الدخول مجانا كذلك أيام العطل الرسميّة.

