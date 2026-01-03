الدخول إلى المواقع الأثريّة و المعالم التاريخيّة و المتاحف مجانا غدا الأحد

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية يوم غد الأحد 4 جانفي 2026 .

و يتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون و كذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس، علما أن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع و المعالم يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف و أيام العطل الرسميّة.

و للاطلاع على قائمة المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة المفتوحة للزيارة يمكن زيارة موقع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية على الرابط التالي : https://tunisiepatrimoine.tn/accueil/