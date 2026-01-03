Français
Anglais
العربية
الأخبار

الدخول إلى المواقع الأثريّة و المعالم التاريخيّة و المتاحف مجانا غدا الأحد

الدخول إلى المواقع الأثريّة و المعالم التاريخيّة و المتاحف مجانا غدا الأحد

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية يوم غد الأحد 4 جانفي 2026 .

و يتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون و كذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس، علما أن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع و المعالم يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف و أيام العطل الرسميّة.

و للاطلاع على قائمة المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة المفتوحة للزيارة يمكن زيارة موقع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية على الرابط التالي : https://tunisiepatrimoine.tn/accueil/

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

280
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)

263
الأخبار

إصدار الحكم الإستئنافي في قضية الصحفي محمد بوغلاب
242
الأخبار

لاعب افريقي وحيد في تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز
240
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم نشاطًا تحسيسيًا بكامل تراب الجمهورية تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان” (فيديو)
237
الأخبار

قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 %
230
الأخبار

طقس الليلة : طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد
221
أخر الأخبار

سيدي بوزيد تحتضن صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية
221
الأخبار

فرنسا تشن حربًا على القيادة المخمورة
218
الأخبار

كان 2025: تونس – مالي، التشكيلتان المتوقعتان للفريقين
216
الأخبار

نجمة هوليوود أنجلينا جولي تتضامن مع الشعب الفلسطينى عند معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى