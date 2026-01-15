الدربالي: رئيس الدولة مُتمسك بالدور المحوري لمجلس الجهات والأقاليم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الثلاثاء 13 جانفي 2026، على اجتماع مكتب المجلس.

في مستهل الاجتماع، نقل الدربالي تحيّات رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، إلى أعضاء المجلس، على إثر لقائه الأخير به بقصر قرطاج.

وأكد رئيس المجلس تمسّك رئيس الجمهورية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبالدور المحوري الموكول إليه، مشدّدًا على ضرورة التحلّي بروح المسؤولية والعمل الجماعي لإنجاح هذه المؤسسة، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للمشروع الوطني التحرّري.

ودعا الدربالي، في السياق ذاته، إلى تكثيف الجهود للحفاظ على وحدة المجلس واستقراره، بما يضمن حسن أداء مهامه خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها الإعداد لمخطط التنمية 2026-2030، الذي اعتبره محطة مفصلية في تاريخ تونس المعاصر، من حيث تكريس الإرادة الشعبية الحرّة في صياغة الخيارات التنموية الوطنية.

ومن جهة أخرى، شدّد رئيس المجلس على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتصدّي لما وصفه بمحاولات “عملاء الداخل” ودعواتهم المتكرّرة لاستجلاب التدخل الأجنبي، معتبرًا ذلك مساسًا خطيرًا بالسيادة الوطنية.

وبيّن أن مواجهة هذه المحاولات تقتضي وعيًا جماعيًا واصطفافًا وطنيًا ودفاعًا متواصلًا عن المصالح العليا للبلاد، في إطار السيادة الكاملة والاختيارات الحرة للشعب التونسي.

وعلى صعيد أشغال الاجتماع، نظر مكتب المجلس في خمسة مشاريع قوانين واردة من رئاسة الجمهورية، تتعلق باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملحقاتها الفولطاضوئية بكل من سڨدود والڨصر من ولاية ڨفصة، والمزونة والخبنة من ولاية سيدي بوزيد، ومنزل الحبيب من ولاية قابس.

وقرر المكتب إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى لجنة الاستثمار والتعاون الدولي للتعهد بها ودراستها، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 16 من الدستور، وأحكام الفصول 1 و2 و3 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

كما تناول أعضاء المكتب مقترحات برامج عمل اللجان للفترة القادمة، إلى جانب متابعة نشاط المجلس.

وبعد التداول والنقاش، صادق المكتب على برامج عمل لجان: المالية والميزانية، والاستثمار والتعاون الدولي، والنظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، والخدمات والتنمية الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، مع التوصية بضرورة تنظيم جلسات عمل بمراكز الولايات عند بحث المسائل والإشكاليات المتصلة بالجهات.

وتطرّق المكتب كذلك إلى تقريرين حول زيارتين ميدانيتين أنجزتهما لجنة القطاعات الإنتاجية إلى ولاية بنزرت بتاريخ 26 ديسمبر 2025 وإلى ولاية القيروان بتاريخ 29 ديسمبر 2025، حيث تمت المصادقة على التقريرين وإحالة جملة من التوصيات الواردة بهما إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وفي ختام أشغاله، نظر المكتب في أربعة وعشرين سؤالًا كتابيًا، وقرر إحالتها إلى الوزارات المعنية.

