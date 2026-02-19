الدندان: اعتداء بسلاح أبيض على سائق تاكسي ونقابة القطاع تطالب بتركيز كاميرات مراقبة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت منطقة الدندان في الأيام الأخيرة حادثة اعتداء خطيرة استهدفت سائق تاكسي فردي. في تصريح لـتونس الرقمية ، كشف نادر الكزدغلي، رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، أن السائق تعرّض إلى عملية سلب تحت التهديد بسكين خلال ساعات الليل.

وأوضح أن المعتدي هدّد الضحية قبل أن يستولي على متعلقاته الشخصية وسيارته، في حادثة تندرج ضمن سلسلة اعتداءات متزايدة طالت سائقي التاكسي، خاصة خلال الفترات الليلية.

وأشار المتحدث إلى أن وتيرة الاعتداءات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، معتبرًا أن ظروف العمل أصبحت أكثر خطورة بالنسبة لأعوان القطاع.

وأمام هذا الوضع، دعت النقابة السلطات إلى إلزامية تركيز كاميرات مراقبة داخل سيارات التاكسي، على غرار بعض وسائل النقل العمومي الأخرى، إلى جانب تشديد التتبعات القضائية وتطبيق القانون بصرامة ضد المعتدين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



