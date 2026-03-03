Français
الدندان: حجز 47 قنطارًا من الفارينة المدعمة بعد استغلالها في غير مسارها القانوني

في إطار تشديد الرقابة على المواد المدعمة، نفّذ فريق تابع لـالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، بالتنسيق مع أعوان الشرطة البلدية، عملية تفقد مساء الاثنين أسفرت عن حجز 47 قنطارًا من الفارينة المدعمة داخل مخبزة مصنفة بمنطقة الدندان من ولاية منوبة.

ووفق المعطيات الأولية، تبيّن أن صاحب المخبزة تعمّد توظيف الفارينة المدعمة، المخصصة أساسًا لصناعة الخبز المدعّم، في إعداد أصناف من الخبز الرفيع والمرطبات، في مخالفة صريحة لتراتيب الدعم المعمول بها.

وتمثلت الكمية المحجوزة في 94 كيسًا يزن كل واحد منها 50 كلغ، حيث جرى حجزها فعليًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفة.

المصدر: وات
