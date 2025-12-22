Français
الدنمارك تستدعي السفير الأمريكي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند

الدنمارك تستدعي السفير الأمريكي عقب تعيين ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند

أعلنت الدنمارك استدعاء السفير الأمريكي عقب تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثا خاصا إلى غرينلاند.

و ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية، أن وزير وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، استدعى، السفير الأمريكي بعد أن عين ترامب حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى غرينلاند.

و قال راسموسن -في بيان اليوم الاثنين، إن تعيين لاندري يُظهر أن اهتمام البيت الأبيض بالجزيرة القطبية، الغنية بالموارد الطبيعية و ذات الموقع الاستراتيجي، لم يتلاشى.

و قد أكدت الدنمارك، حليفة الولايات المتحدة في حلف الناتو، مرارا أن غرينلاند ليست للبيع.

و أضاف راسموسن : نُصر على ضرورة احترام الجميع، بمن فيهم الولايات المتحدة، لسيادة مملكة الدنمارك و وحدة أراضيها.

و كان ترامب أعلن أمس الأحد تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا إلى غرينلاند.

و قال في منشور على منصة (تروث سوشيال)، إن  لاندري يدرك مدى الأهمية البالغة لغرينلاند لأمننا القومي و سيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة و أمن و بقاء حلفائنا ، بل و العالم بأسره “.

و كان ترامب أكد مرارا على مدار السنوات الماضية بأن غرينلاند – التي تتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك – ينبغي أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مبررا ذلك باعتبارات أمنية و اهتماما بالموارد المعدنية في الجزيرة.

