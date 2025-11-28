الدورة الأربعون لمعرض تونس الدولي للكتاب في هذا التاريخ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت لجنة تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب أن الدورة الأربعين ستُقام خلال الفترة الممتدّة من 23 أفريل إلى 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة على الصفحة الرسمية للمعرض.

ودعت اللجنة جميع الناشرين والموزعين وأصحاب المكتبات من تونس ومن مختلف الدول العربية والأجنبية إلى التسجيل للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://foire.e-festivals.tn/ وذلك خلال الفترة الممتدّة من 1 إلى 31 ديسمبر 2025.

وأكدت اللجنة أن الدورة الأربعين ستكون محطة ثقافية كبرى يُنتظر أن تجمع دور نشر عالمية ومحلية، وتتيح فضاءً مفتوحًا لعروض الكتب والأنشطة الفكرية والفنية المصاحبة.

المصدر: وات

