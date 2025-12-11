الدورة الثانية من معرض “ليبرتـــــا” للعمرة بقصر المؤتمرات بالعاصمة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظمت شركة ليبرتـــــا للأسفار والسياحة النسخة الثانية من معرض العمرة وذلك يوم الخميس 11 ديسمبر2025 بقصر المؤتمرات بالعاصمة. ويعد هذا المعرض تجربة غير مسبوقة تنفرد بها شركة سياحية تونسية خاصة.

وقد حققت ليبرتا بذلك تتويجا لمسارها الزاخر الذي يمتد على 16 سنة كمؤسسة وطنية رائدة في مجال السياحة والعمرة مؤكدة حرصها على تجويد الخدمات والارتقاء بتجربة المعتمرين حتى تكون مثالية: روحانية وسياحية متكاملة، راسخة وفريدة من نوعها.

صاحب شركة ليبرتا وسام بن عامر : سعداء بهذا الموعد السنوي الهام

وحول هذه التظاهرة الأولى من نوعها ببلادنا قال وسام بن عامر صاحب شركة ليبرتـــــا :”حياكم الله,, أهلا وسهلا ومرحبا ,, نعود من جديد في نفس المكان و نفس التاريخ 11 ديسمبر في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة لنحيي الدورة الثانية من معرض ليبرتا للعمرة وكما حققنا معكم و بفضلكم ذلك النجاح الساحق في الدورة الافتتاحية يوم 11 ديسمبر الماضي نتطلع سويا للتقارب فيما بيننا مجددا واستعادة نفس الروحانيات العظيمة وعيش الأجواء المكاوية والمدنية من خلال علبة ماء زمزم و التمر و البخور و العطور الفواحة .

إنه موعد تاريخي بالنسبة لشركة ليبرتـــــا ضربته مع أحبابها الذين جاؤوا من كامل أنحاء البلاد ليطًلِعُوا عن كثب عن رؤيتها ومسار تطوّرها وبرامجها وأسرار نجاحها وقد احتكوا مباشرة بممثلي شركاء النجاح من تونس و من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة… كما إستفادوا من التخفيضات والمفاجآت التي كانت في انتظارهم بما في ذلك عديد العمرات المهداة قبل وأثناء شهر رمضان المعظم .ناهيك عن مواكبة أمسية ممتعة بعنوان رفع وعي المعتمرين مع الشيخ الدكتور منير الكمنتر والشيخ سيف الدين الكوكي و ذلك في حضور ضيوف مبجلين على أعلى مستوى وطنيا و دوليا من سفراء و كبار مسؤولين و شخصيات سياحية و عامة من مختلف المجالات…”

خدمات ليبرتا الجديدة والمبتكرة :

وقد كانت النسخة الثانية من معرض ليبرتا فرصة لمزيد تعريف لتقديم خدمات الشركة الجديدة و المبتكرة وهي :

خدمة انترنت rooming بصفة مجانية لضيوفها ، و هذا ما يمكن ضيوف الرحمان من خدمة انترنت مجانية منذ الوصول الى البقاع المقدسة وهي أيضا حل مناسب لتحديد مكان المعتمر او الحاج في حال الضياع

محفظة ليبرتـــــا للعمرة والسياحة

تطبيقة إلكترونية سهلة وآمنة. تفتح لك محفظة شخصية، معدة لتسهيل سداد قيمة رحلة العمرة وغيرها من الخدمات السياحية على دفعات متفرقة. للمستخدم إمكانية تركها مفتوحة أو حصر المشاركة في شحنها لمن يختار من المساهمين. هكذا يحقق السداد بوتيرة مرنة عبر طرق مبتكرة، سهلة وذكية، بكل أمان وموثوقية.

تصميم ” عمرة ليبرتـــــا عناية +”

ليبرتـــــا مع خدمة عناية + توسع مجال خدماتها وتحقق حلم الضيوف من ذوي الهمم والإحتياجات الخاصة لأداء العمرة بكل أمان و عيش تجربة الرحلة الروحانية بصفة كاملة، في أجواء مليئة بالطمأنينة و الراحة مع توفير عناية فائقة الشخصية ومنها الرعاية الصحية …

صالة ضيوف ليبرتـــــا Liberta Lounge

تُعد صالة ضيوف ليبرتـــــا أحد البرامج المبتكرة ضمن رؤية ليبرتـــــا الاستراتيجية، حيث تمثل فضاءً راقياً يفيض بالمحبة ويجسّد قواعد الترحاب والاهتمام بالضيوف. فضاء تجده في أحد فنادقنا المختارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المقر الرئيسي لليبرتـــــا.

يقدّم هذا الفضاء الحصري ضيافة مميزة من المشروبات والمأكولات الخفيفة طيلة فترة الإقامة، في أجواء تجمع بين الراحة والفخامة.وقد زُوِّدت الصالة بمكتبة تثري تجربة الضيف بالمعرفة والمطالعة

تصميم رحلة سياحية إلى مدينة الطائف

أحد البرامج الإثرائية التي أحدثتها ليبرتـــــا لضيوفها الكرام يتمثل في ادراج رحلة سياحية الى مدينة الطائف. وهذه الخدمة يتم توفيرها حسب الطلب وتحقق أجواء رائعة للمعتمرين حيث تجدد طاقتهم لمواصلة رحلتهم الايمانية.

تطوير منصة liberta.travel

بهدف التوجه نحو العالمية قامت ليبرتا بتطوير منصة حديثة جدا على أعلى مستويات التقنية الحديثة و التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وهي liberta.travel

وهكذا ستكون منصة liberta.travel الموقع الموحد للتفاعل مع الحرفاء الكرام. حيث يمكن الاطلاع والحجز المباشر بيسر وسرعة وأمان.

وتندرج كل هذه الإحداثيات في إطار حرص شركة ليبرتا على إثراء التجربة في جميع التفاصيل وتعزيز القيمة المضافة لبرامج العمرة المبتكرة لديها في مختلف مراحل الرحلة مرتكزة في ذلك على الجمع بين الجودة العالية والتكلفة المدروسة غير قابلة للمنافسة..

أما عن جميع الخدمات التي سبق ذكرها فهي تقدم من قبل فريق متجانس ذو كفاءة عالية يسخر نفسه لخدمة ضيوف الرحمن بكل حب وتفاني، مما يمثل دعما عاطفيا هاما لتحقيق تجربة روحانية فريدة.

هذا وقد شهدت الدورة الثانية من معرض ليبرتا للعمرة إقبالا قياسيا كالعادة ومثلت فرصة ملائمة لشركة ليبرتا لتأكيد ريادتها وحرفيتها في مجال تنظيم العمرة في تونس و على المستويين الاقليمي و الدولي .

