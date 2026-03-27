الدورة الثلاثون لجوائز الكومار الأدبية: قائمة أولية للأعمال المشاركة ودعوة للترشح قبل 3 أفريل 2026

تحتفل تأمينات كومار بالدورة الثلاثين لجوائزها الأدبية «الكومار الذهبي»، في تظاهرة ثقافية تجمع الكتّاب والروائيين والناشرين وعشاق الكتاب التونسي، تأكيدا على دعمها المتواصل للإبداع الأدبي في تونس.

دعوة للمشاركة

ودعت الجهة المنظمة الكتّاب والروائيين الراغبين في المشاركة في هذه الدورة إلى الاتصال بتأمينات كومار، عبر تعمير استمارة الترشح وإيداع 7 نسخ من رواياتهم، وذلك في أجل أقصاه 3 أفريل 2026.

كما تم التذكير بأن هذه الجوائز مخصصة للروايات التي يؤلفها كتّاب من الجنسية التونسية، سواء كانت منشورة داخل تونس أو خارجها، خلال الفترة الممتدة بين 1 أفريل 2025 و31 مارس 2026.

ومن المنتظر أن يتم لاحقا نشر القائمة النهائية للأعمال المرشحة، قبل الإعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز الكومار الأدبية في دورتها الثلاثين.

