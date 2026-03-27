ثقافة

الدورة الثلاثون لجوائز الكومار الأدبية: قائمة أولية للأعمال المشاركة ودعوة للترشح قبل 3 أفريل 2026

تحتفل تأمينات كومار بالدورة الثلاثين لجوائزها الأدبية «الكومار الذهبي»، في تظاهرة ثقافية تجمع الكتّاب والروائيين والناشرين وعشاق الكتاب التونسي، تأكيدا على دعمها المتواصل للإبداع الأدبي في تونس.

دعوة للمشاركة

ودعت الجهة المنظمة الكتّاب والروائيين الراغبين في المشاركة في هذه الدورة إلى الاتصال بتأمينات كومار، عبر تعمير استمارة الترشح وإيداع 7 نسخ من رواياتهم، وذلك في أجل أقصاه 3 أفريل 2026.

كما تم التذكير بأن هذه الجوائز مخصصة للروايات التي يؤلفها كتّاب من الجنسية التونسية، سواء كانت منشورة داخل تونس أو خارجها، خلال الفترة الممتدة بين 1 أفريل 2025 و31 مارس 2026.

ومن المنتظر أن يتم لاحقا نشر القائمة النهائية للأعمال المرشحة، قبل الإعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز الكومار الأدبية في دورتها الثلاثين.

 

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

460
سياسة

قانون تشغيل من طالت بطالتهم: بالأرقام.. النائب علي زغدود يكشف مُعطيات جديدة (فيديو)

457
أخر الأخبار

باجة : تسجيل رجة أرضية بقوة 2.8 درجة
366
أخر الأخبار

البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيد (فيديو)
335
أخر الأخبار

صفاقس: دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي [فيديو]
334
اقتصاد وأعمال

آخر التطورات بخصوص الناقلة الروسية المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
331
الأخبار

تونس: أحكام سجنية تصل إلى 26 سنة في قضية محاولة تهريب مستشار سابق لعلي العريض نحو ليبيا
309
أخر الأخبار

البرلمان : تنقيح قانون تعويض أعوان الأمن الداخلي على طاولة لجنة الدفاع
307
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: تقديم موعد مباراة النجم والترجي، البرنامج الجديد للجولة 24
296
الأخبار

فرصة عمل صيفية: بلدية نفزة تفتح باب الترشح لانتداب 36 سبّاح منقذ
291
أخر الأخبار

تمسّك الرئيس سعيّد بالزيادات في الأجور: خطوة اجتماعية أم تمهيد لقرارت صعبة؟ قراءة سياسية (فيديو)

