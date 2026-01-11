Français
الأخبار

الدورة العاشرة من مؤتمر البحر الأبيض المتوسط حول تحلية المياه و معالجتها من 25 إلى 27 مارس 2026 بالحمامات

الدورة العاشرة من مؤتمر البحر الابيض المتوسط حول تحلية المياه و معالجتها من 25 الى 27 مارس 2026 بالحمامات

تنظم كل من، الجمعية التونسية لتحلية المياه وجامعة تونس المنار، الدورة العاشرة من، مؤتمر البحر الأبيض المتوسط ​​حول تحلية المياه ومعالجتها ، وذلك من 25 إلى 27 مارس 2026 بمدينة الحمامات.

و يمثل هذا المؤتمر العلمي، الذي ينعقد تحت شعار “ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية”، موعدا هاما لعرض آخر المستجدات العلمية في مجال تحلية المياه والتقليص من كلفتها الطاقية.

و سيتم خلال هذا اللقاء طرح عدد من المواضيع على غرار التحديات المتعلقة بندرة المياه وتغير المناخ والرقمنة والحلول الجديدة لترشيد استخدام المياه اضافة الى تعزيز التعاون و الحوار حول الموارد المائية.

و يشهد هذا الحدث مشاركة عدد هام من الباحثين والاساتذة الجامعيين وخبراء من دول المتوسط لمناقشة سبل التعاون و تعزيز الامن المائي.

يشار الى أن الدورة التاسعة من هذا المؤتمر انعقدت في ديسمبر 2024 بنابل، حيث تم التركيز على التحديات الكبرى والحلول المبتكرة في تحلية المياه باستخدام تقنيات حديثة على غرار الرقمنة.

و الجمعية التونسية لتحلية المياه، هي منظمة علمية غير حكومية مسجلة رسميا في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، العدد 116، بتاريخ 23 جوان 2005، ويقع مقرها الرئيسي في كلية العلوم بتونس، جامعة تونس المنار.

و تُعنى بتطوير وتعزيز الاستخدام الأمثل لتقنيات معالجة المياه و تحليتها في تونس.

