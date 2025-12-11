الدورة ال23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون ستعقد غدا بتونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقاً لوكالـــــة الأنبــــــاء الجزائـريـــــة ستنعقد غدا الجمعة في دورتها ال23 اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون برئاسة الوزير الأول الجزائري, السيد سيفي غريب, مناصفة مع رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني.

وأشرف وزير الدولة الجزائري, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, يوم الخميس بتونس, رفقة محمد علي النفطي زير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،على اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية.

و اضافت وكالـــــة الأنبــــــاء الجزائـريـــــة أنه تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى مخرجات اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين, والتي انعقدت على مدار اليومين الماضيين, لا سيما منها ما يتعلق بمشروع المحضر ومشاريع اتفاقيات التعاون والنصوص القانونية التي شملت العديد من المجالات الاقتصادية والقطاعات ذات الصلة بالموارد البشرية. وسترفع المخرجات ونتائج لجنة المتابعة إلى اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون.

