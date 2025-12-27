الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية تنعقد يومي 28 و29 ديسمبر الجاري بالرياض

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يترأس وزير الإقتصاد و التخطيط، سمير عبد الحفيظ بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الوفد التونسي المشارك في الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية التي ستنعقد يومي 28 و 29 ديسمبر 2025 بالعاصمة السعودية، الرياض.

و يترأس وزير الصناعة و الثروة المعدنية السعودي، بدر بن إبراهيم الخريف وفد بلاده في اشغال هذه اللجنة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد و التخطيط، السبت.

كما سيشرف الوزيران على فعاليات “الملتقى الإقتصادى التونسي السعودي” المزمع انعقاده على هامش الدورة بتنظيم مشترك بين الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و اتحاد الغرف السعودية، حيث سيكون مناسبة للمستثمرين و لرجال الأعمال و لمسؤولي الهياكل المهنية من الجانبين لتناول فرص تطوير الإستثمار و الشراكة و تعزيز التبادل بين البلدين من خلال لقاءات ثنائية ، الى جانب تقديم عروض حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس و في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

و ستشهد أشغال هذه الدورة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية و مذكرات التفاهم في مجالات و قطاعات متنوعة و ذلك في سياق تعزيز الإطار القانوني القائم و توسيع مجالاته خدمة للمصلحة المشتركة.

