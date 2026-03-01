الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية من 5 إلى 8 مارس 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يحتضن مسرح الاوبيرا بمدينة الثقافة الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية للمرة الاولى في تاريخ المهرجان.

و حسب سيف الله الطرشوني مدير عام مسرح الاوبيرا أنّه لأوّل مرّة سيتم تمويل المهرجان من طرف المسرح بعد الاتصال بمجموعة من المؤسسات الوطنية.

من جانبه بين شاكر الشيخي رئيس لجنة تنظيم المهرجان أن انقطاع المهرجان طيلة 13 سنة أضر بتطور المهرجان لكن لا يزال المهرجان مهما في المحافظة على الكيان الموسيقي التونسي.

و بين الشيخي ان لجنة الانتقاء تتكون من شاعر وموسيقي وملحن فحصوا 105 ملف وتم قبول 18 ترشح لمسابقة الانتاج الجديد و قبول 9 ملفات للمعزوفات و 7 ملفات للآداء وسيتم تقديم لجنة التنظيم يوم افتتاح مهرجان الأغنية.

و أشار الشيخي ان مجمل الجوائز للفائزين تبلغ 105 آلاف دينار.

