الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: هزيمة سان أنطونيو سبيرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر (فيديو)

بعد ثلاثة انتصارات، من بينها فوز في نصف نهائي كأس الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، حقق فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، متصدر المجموعة الغربية، فوزًا ساحقًا على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 119-98 على أرضه مساء الثلاثاء.

وفي مباريات أخرى، ردّ لوس أنجلوس ليكرز بقوة محققًا فوزًا حاسمًا على أتلانتا هوكس بنتيجة 141-116.

النتائج المسجلة: ميامي هيت 127 – 121 فينيكس صنز

أوكلاهوما سيتي ثاندر 119 – 98 سان أنطونيو سبيرز

هيوستن روكتس 119 – 113 شيكاغو بولز

نيو أورليانز بيليكانز 116 – 122 دنفر ناجتس

ميلووكي باكس 106 – 139 مينيسوتا تمبروولفز

لوس أنجلوس ليكرز 141 – 116 أتلانتا هوكس

غولدن ستايت واريورز 119 – 97 بورتلاند تريل بليزرز

