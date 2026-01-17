الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: هزيمة شيكاغو بولز أمام بروكلين نتس (فيديو)

في ليلة الجمعة إلى السبت، خسر فريق شيكاغو بولز خارج أرضه أمام بروكلين نتس (112-109).
في المقابل، حقق كليفلاند كافالييرز فوزًا خارج أرضه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (117-115)، وكذلك فعل لوس أنجلوس كليبرز الذي تغلب على تورنتو رابتورز (121-117).
النتائج المسجلة
بروكلين نتس 112-109 شيكاغو بولز
إنديانا بيسرز 127-119 نيو أورليانز بيليكانز
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 115-117 كليفلاند كافالييرز
تورنتو رابتورز 117-121 لوس أنجلوس كليبرز (وقت اضافي)
هيوستن روكتس 110-105 مينيسوتا تمبروولفز
ساكرامنتو كينغز 128-115 واشنطن ويزاردز
دالاس مافريكس 11:00 مساءً، يوتا جاز
