الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: هزيمة شيكاغو بولز أمام بروكلين نتس (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ليلة الجمعة إلى السبت، خسر فريق شيكاغو بولز خارج أرضه أمام بروكلين نتس (112-109).

في المقابل، حقق كليفلاند كافالييرز فوزًا خارج أرضه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (117-115)، وكذلك فعل لوس أنجلوس كليبرز الذي تغلب على تورنتو رابتورز (121-117).

النتائج المسجلة

بروكلين نتس 112-109 شيكاغو بولز

إنديانا بيسرز 127-119 نيو أورليانز بيليكانز

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 115-117 كليفلاند كافالييرز

تورنتو رابتورز 117-121 لوس أنجلوس كليبرز (وقت اضافي)

هيوستن روكتس 110-105 مينيسوتا تمبروولفز

ساكرامنتو كينغز 128-115 واشنطن ويزاردز

دالاس مافريكس 11:00 مساءً، يوتا جاز

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



