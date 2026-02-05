Français
رياضة

الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: فوز نيويورك نيكس الثامن على التوالي، وبوسطن سلتكس يواصلان تألقهما (فيديو)

حقق فريق نيويورك نيكس، مساء الأربعاء، فوزه الثامن على التوالي في الموسم العادي على حساب دنفر ناغتس (134-127، بعد شوطين إضافيين).

في المقابل، لم يجد فريق بوسطن سلتكس صعوبة تُذكر في التغلب على هيوستن روكتس على أرضه (114-93).

النتائج المسجلة
نيويورك نيكس 134-127 دنفر ناغتس (وقت اضافي)
تورنتو رابتورز 126-128 مينيسوتا تمبروولفز
هيوستن روكتس 93-114 بوسطن سلتكس
ميلووكي باكس 141-137 نيو أورليانز بيليكانز (وقت اضافي)
سان أنطونيو سبيرز 116-106 أوكلاهوما سيتي ثاندر
ساكرامنتو كينغز 125-129 ممفيس غريزليز
لوس أنجلوس كليبرز 91-124 كليفلاند كافالييرز

