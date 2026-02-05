الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: فوز نيويورك نيكس الثامن على التوالي، وبوسطن سلتكس يواصلان تألقهما (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حقق فريق نيويورك نيكس، مساء الأربعاء، فوزه الثامن على التوالي في الموسم العادي على حساب دنفر ناغتس (134-127، بعد شوطين إضافيين).

في المقابل، لم يجد فريق بوسطن سلتكس صعوبة تُذكر في التغلب على هيوستن روكتس على أرضه (114-93).

النتائج المسجلة

نيويورك نيكس 134-127 دنفر ناغتس (وقت اضافي)

تورنتو رابتورز 126-128 مينيسوتا تمبروولفز

هيوستن روكتس 93-114 بوسطن سلتكس

ميلووكي باكس 141-137 نيو أورليانز بيليكانز (وقت اضافي)

سان أنطونيو سبيرز 116-106 أوكلاهوما سيتي ثاندر

ساكرامنتو كينغز 125-129 ممفيس غريزليز

لوس أنجلوس كليبرز 91-124 كليفلاند كافالييرز

