الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين: نجوم الولايات المتحدة يفوزون بمباراة كل النجوم 2026 (فيديو)

في ليلة الأحد، فاز فريق نجوم الولايات المتحدة (ديفين بوكر، كيد كانينغهام، جالين دورين، أنتوني إدواردز، تايريس ماكسي، جالين جونسون، سكوتي بارنز، تشيت هولغمر) بمباراة كل النجوم 2026، في نسختها ال75، متغلبًا على فريق الولايات المتحدة الأمريكية (سترايبس) بنتيجة 47-21 في المباراة النهائية.

حصل أنتوني إدواردز (مينيسوتا تمبروولفز) على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله 32 نقطة في ثلاث مباريات مدة كل منها 12 دقيقة.

في قاعة إنتويت دوم، معقل فريق لوس أنجلوس كليبرز، جلس الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما في الصف الأمامي، بجوار أسطورة كرة السلة جوليوس إيرفينغ، وبالقرب من ميغان ماركل والأمير هاري، والممثلة تايانا تايلور.

