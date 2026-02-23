الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: غولدن ستيت يُهيمن على دنفر (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خسر دنفر، صاحب المركز الثالث في المنطقة الغربية، أمام غولدن ستيت ليلة الأحد إلى الإثنين (117-128).

فاز أتلانتا هوكس على بروكلين (115-104)، بينما أنهى تورنتو سلسلة انتصارات ميلووكي (94-122).

النتائج المسجلة: واشنطن ويزاردز 112-129 شارلوت هورنتس

لوس أنجلوس ليكرز 89-111 بوسطن سلتكس

مينيسوتا تمبروولفز 108-135 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

شيكاغو بولز 99-105 نيويورك نيكس

فينيكس صنز 77-92 بورتلاند تريل بليزرز

لوس أنجلوس كليبرز 109-111 أورلاندو ماجيك

