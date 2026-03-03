الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: ميلووكي يخسر أمام بوسطن، وغولدن ستيت يخسر أمام لوس أنجلوس (فيديو)

في مباريات ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، سحق بوسطن سلتكس فريق ميلووكي باكس (108-81) رغم عودة يانيس أنتيتوكونمبو.
في الوقت نفسه، أحكم دنفر ناغتس سيطرته على الدقائق الأخيرة ليحقق الفوز على يوتا جاز (128-125)، بينما خسر واريورز أمام كليبرز (114-101).
النتائج المسجلة:
واشنطن ويزاردز 118-123 هيوستن روكتس
ميلووكي باكس 81-108 بوسطن سلتكس
يوتا جاز 125-128 دنفر ناغتس
غولدن ستيت واريورز 101-114 لوس أنجلوس كليبرز
