Français
Anglais
العربية
رياضة

الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: ميلووكي يخسر أمام بوسطن، وغولدن ستيت يخسر أمام لوس أنجلوس (فيديو)

في مباريات ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، سحق بوسطن سلتكس فريق ميلووكي باكس (108-81) رغم عودة يانيس أنتيتوكونمبو.

في الوقت نفسه، أحكم دنفر ناغتس سيطرته على الدقائق الأخيرة ليحقق الفوز على يوتا جاز (128-125)، بينما خسر واريورز أمام كليبرز (114-101).

النتائج المسجلة:
واشنطن ويزاردز 118-123 هيوستن روكتس
ميلووكي باكس 81-108 بوسطن سلتكس
يوتا جاز 125-128 دنفر ناغتس
غولدن ستيت واريورز 101-114 لوس أنجلوس كليبرز

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

792
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

356
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
343
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز
334
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة
320
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
289
الأخبار

3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس
288
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]
274
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
272
الأخبار

مقترح قانون لتعديل شروط منح الجنسية التونسية
269
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى