الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: ميلووكي يخسر أمام بوسطن، وغولدن ستيت يخسر أمام لوس أنجلوس (فيديو)

في مباريات ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، سحق بوسطن سلتكس فريق ميلووكي باكس (108-81) رغم عودة يانيس أنتيتوكونمبو.

في الوقت نفسه، أحكم دنفر ناغتس سيطرته على الدقائق الأخيرة ليحقق الفوز على يوتا جاز (128-125)، بينما خسر واريورز أمام كليبرز (114-101).

النتائج المسجلة:

واشنطن ويزاردز 118-123 هيوستن روكتس

ميلووكي باكس 81-108 بوسطن سلتكس

يوتا جاز 125-128 دنفر ناغتس

غولدن ستيت واريورز 101-114 لوس أنجلوس كليبرز

