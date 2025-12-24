الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: دالاس وسان أنطونيو يحققان الفوز (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، وقبل عطلة رأس السنة، التقى دالاس مافريكس ودنفر ناغتس في مباراة انتهت بفوز دالاس بنتيجة 131-130.

وفي الوقت نفسه، حقق سان أنطونيو سبيرز فوزًا ثمينًا في المباراة الأبرز في تلك الليلة على أوكلاهوما سيتي ثاندر (130-110).

وأخيرًا، مُني نيو أورليانز بيليكانز بهزيمة ساحقة أمام كليفلاند كافالييرز (141-118).

النتائج المسجلة

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 106 – 114 بروكلين نتس

شارلوت هورنتس 126 – 109 واشنطن ويزاردز

أتلانتا هوكس 123 – 126 شيكاغو بولز

كليفلاند كافالييرز 141 – 118 نيو أورليانز بيليكانز

إنديانا بيسرز 94 – 111 ميلووكي باكس

ميامي هيت 91 – 112 تورنتو رابتورز

دالاس مافريكس 131 – 130 دنفر ناجتس

مينيسوتا تمبروولفز 115 – 104 نيويورك نيكس

سان أنطونيو سبيرز 130 – 110 أوكلاهوما سيتي ثاندر

فينيكس صنز 132 – 108 لوس أنجلوس ليكرز

يوتا جاز 128 – 137 ممفيس جريزليز

بورتلاند تريل بليزرز 106 – 110 أورلاندو ماجيك

127 – 136 ديترويت بيستونز ساكرامنتو كينغز

128 – 108 هيوستن روكتس لوس أنجلوس كليبرز

