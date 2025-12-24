Français
Anglais
العربية
رياضة

الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: دالاس وسان أنطونيو يحققان الفوز (فيديو)

في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، وقبل عطلة رأس السنة، التقى دالاس مافريكس ودنفر ناغتس في مباراة انتهت بفوز دالاس بنتيجة 131-130.

وفي الوقت نفسه، حقق سان أنطونيو سبيرز فوزًا ثمينًا في المباراة الأبرز في تلك الليلة على أوكلاهوما سيتي ثاندر (130-110).

وأخيرًا، مُني نيو أورليانز بيليكانز بهزيمة ساحقة أمام كليفلاند كافالييرز (141-118).

النتائج المسجلة
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 106 – 114 بروكلين نتس
شارلوت هورنتس 126 – 109 واشنطن ويزاردز
أتلانتا هوكس 123 – 126 شيكاغو بولز
كليفلاند كافالييرز 141 – 118 نيو أورليانز بيليكانز
إنديانا بيسرز 94 – 111 ميلووكي باكس
ميامي هيت 91 – 112 تورنتو رابتورز
دالاس مافريكس 131 – 130 دنفر ناجتس
مينيسوتا تمبروولفز 115 – 104 نيويورك نيكس
سان أنطونيو سبيرز 130 – 110 أوكلاهوما سيتي ثاندر
فينيكس صنز 132 – 108 لوس أنجلوس ليكرز
يوتا جاز 128 – 137 ممفيس جريزليز
بورتلاند تريل بليزرز 106 – 110 أورلاندو ماجيك
127 – 136 ديترويت بيستونز ساكرامنتو كينغز
128 – 108 هيوستن روكتس لوس أنجلوس كليبرز

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

617
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

389
اقتصاد وأعمال

تونس: مشروع طريق سيارة ب75 كلم و3 محولات ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية وهذا مسارها
352
الأخبار

19 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي
326
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
325
اقتصاد وأعمال

الجزائر–الولايات المتحدة : «ضربة صديقة» ثانية موقّعة من واشنطن و رسم إضافي بنسبة 127% في قطاع محوري
307
اقتصاد وأعمال

أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية
307
الأخبار

الأولمبي الباجي : تغييرات صلب الإطار الفني
295
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
281
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
269
الأخبار

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى