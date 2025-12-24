الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: دالاس وسان أنطونيو يحققان الفوز (فيديو)

في ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، وقبل عطلة رأس السنة، التقى دالاس مافريكس ودنفر ناغتس في مباراة انتهت بفوز دالاس بنتيجة 131-130.
وفي الوقت نفسه، حقق سان أنطونيو سبيرز فوزًا ثمينًا في المباراة الأبرز في تلك الليلة على أوكلاهوما سيتي ثاندر (130-110).
وأخيرًا، مُني نيو أورليانز بيليكانز بهزيمة ساحقة أمام كليفلاند كافالييرز (141-118).
النتائج المسجلة
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 106 – 114 بروكلين نتس
شارلوت هورنتس 126 – 109 واشنطن ويزاردز
أتلانتا هوكس 123 – 126 شيكاغو بولز
كليفلاند كافالييرز 141 – 118 نيو أورليانز بيليكانز
إنديانا بيسرز 94 – 111 ميلووكي باكس
ميامي هيت 91 – 112 تورنتو رابتورز
دالاس مافريكس 131 – 130 دنفر ناجتس
مينيسوتا تمبروولفز 115 – 104 نيويورك نيكس
سان أنطونيو سبيرز 130 – 110 أوكلاهوما سيتي ثاندر
فينيكس صنز 132 – 108 لوس أنجلوس ليكرز
يوتا جاز 128 – 137 ممفيس جريزليز
بورتلاند تريل بليزرز 106 – 110 أورلاندو ماجيك
127 – 136 ديترويت بيستونز ساكرامنتو كينغز
128 – 108 هيوستن روكتس لوس أنجلوس كليبرز
