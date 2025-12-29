Français
الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: لوس أنجلوس يعود بقوة أمام سكرامنتو (فيديو)

على أرضه، حقق لوس أنجلوس ليكرز فوزًا ساحقًا على سكرامنتو (125-101)، منهيًا سلسلة من ثلاث هزائم متتالية بفضل تألق ثنائيهم دونتشيتش وجيمس (58 نقطة مجتمعة).

وفي مباريات أخرى، استعاد أوكلاهوما سيتي توازنه أيضًا بفوزه على فيلادلفيا (129-104)، بينما حقق تورنتو فوزًا مفاجئًا على غولدن ستيت في الوقت الإضافي (141-127).

النتائج المسجلة: واشنطن ويزاردز 116 – 112 ممفيس غريزليز
بورتلاند تريل بليزرز 114 – 108 بوسطن سلتكس
لوس أنجلوس كليبرز 112 – 99 ديترويت بيستونز
لوس أنجلوس ليكرز 125 – 101 سكرامنتو كينغز

