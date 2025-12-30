الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: خسارة ثانية في يومين لفريق سان أنطونيو سبيرز (فيديو)

على أرضهم، لم يتمكن فريق سان أنطونيو سبيرز من تجنب هزيمة أخرى أمام كليفلاند كافالييرز (113-101) مساء الاثنين.
هذه هي الخسارة الثانية لهم في يومين، بعد خسارتهم أمام يوتا جاز (127-114).
أما بالنسبة لأفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في تلك الليلة (من حيث النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة)، فقد كان شاي جيلجيوس-ألكسندر الذي سجل 39 نقطة في فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر على أتلانتا هوكس (140-129).
جميع النتائج
شارلوت هورنتس 113 – 123 ميلووكي باكس
واشنطن ويزاردز 101 – 115 فينيكس صنز
ميامي هيت 147 – 123 دنفر ناجتس
تورنتو رابتورز 107 – 106 أورلاندو ماجيك
بروكلين نتس 107 – 120 غولدن ستايت واريورز
سان أنطونيو سبيرز 101 – 113 كليفلاند كافالييرز
هيوستن روكتس 126 – 119 إنديانا بيسرز
شيكاغو بولز 101 – 136 مينيسوتا تمبروولفز
أوكلاهوما سيتي ثاندر 140 – 129 أتلانتا هوكس
نيو أورليانز بيليكانز 125 – 130 نيويورك نيكس
بورتلاند تريل بليزرز 125 – 122 دالاس مافريكس
