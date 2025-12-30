Français
Anglais
العربية
رياضة

الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: خسارة ثانية في يومين لفريق سان أنطونيو سبيرز (فيديو)

على أرضهم، لم يتمكن فريق سان أنطونيو سبيرز من تجنب هزيمة أخرى أمام كليفلاند كافالييرز (113-101) مساء الاثنين.

هذه هي الخسارة الثانية لهم في يومين، بعد خسارتهم أمام يوتا جاز (127-114).

أما بالنسبة لأفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في تلك الليلة (من حيث النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة)، فقد كان شاي جيلجيوس-ألكسندر الذي سجل 39 نقطة في فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر على أتلانتا هوكس (140-129).

جميع النتائج
شارلوت هورنتس 113 – 123 ميلووكي باكس
واشنطن ويزاردز 101 – 115 فينيكس صنز
ميامي هيت 147 – 123 دنفر ناجتس
تورنتو رابتورز 107 – 106 أورلاندو ماجيك
بروكلين نتس 107 – 120 غولدن ستايت واريورز
سان أنطونيو سبيرز 101 – 113 كليفلاند كافالييرز
هيوستن روكتس 126 – 119 إنديانا بيسرز
شيكاغو بولز 101 – 136 مينيسوتا تمبروولفز
أوكلاهوما سيتي ثاندر 140 – 129 أتلانتا هوكس
نيو أورليانز بيليكانز 125 – 130 نيويورك نيكس
بورتلاند تريل بليزرز 125 – 122 دالاس مافريكس

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

1.5K
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

473
الأخبار

بدايةً من 1 جانفي 2026 : إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية
399
أخر الأخبار

باجة: انقلاب شاحنة ثقيلة على الطريق السيّارة
365
أخر الأخبار

وزير التجارة : “أكرمنا الله بصابة زيتون وفيرة علينا استثمارها..وسنستبق العمل للسنة القادمة” (فيديو)
341
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
314
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !
308
الأخبار

اليمن : لا سودان ثانٍ… محمد بن سلمان يوقف اندفاع محمد بن زايد و يقصف أسلحة وُجّهت إلى الانفصاليين
294
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
289
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
283
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – المجموعة الثالثة: لمحة تمهيدية عن مباراة تونس – تنزانيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى