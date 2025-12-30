الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: خسارة ثانية في يومين لفريق سان أنطونيو سبيرز (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على أرضهم، لم يتمكن فريق سان أنطونيو سبيرز من تجنب هزيمة أخرى أمام كليفلاند كافالييرز (113-101) مساء الاثنين.

هذه هي الخسارة الثانية لهم في يومين، بعد خسارتهم أمام يوتا جاز (127-114).

أما بالنسبة لأفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في تلك الليلة (من حيث النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة)، فقد كان شاي جيلجيوس-ألكسندر الذي سجل 39 نقطة في فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر على أتلانتا هوكس (140-129).

جميع النتائج

شارلوت هورنتس 113 – 123 ميلووكي باكس

واشنطن ويزاردز 101 – 115 فينيكس صنز

ميامي هيت 147 – 123 دنفر ناجتس

تورنتو رابتورز 107 – 106 أورلاندو ماجيك

بروكلين نتس 107 – 120 غولدن ستايت واريورز

سان أنطونيو سبيرز 101 – 113 كليفلاند كافالييرز

هيوستن روكتس 126 – 119 إنديانا بيسرز

شيكاغو بولز 101 – 136 مينيسوتا تمبروولفز

أوكلاهوما سيتي ثاندر 140 – 129 أتلانتا هوكس

نيو أورليانز بيليكانز 125 – 130 نيويورك نيكس

بورتلاند تريل بليزرز 125 – 122 دالاس مافريكس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



