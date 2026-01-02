الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: ميامي يحقق فوزه الرابع على التوالي على ديترويت، متصدر المنطقة الشرقية (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مساء الخميس، مُني ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، بخسارته الثالثة في أربع مباريات، وهذه المرة على أرضه، وعلى الرغم من عودة الفريق المضيف القوية في أواخر المباراة، حافظ ميامي هيت على تقدمه (118-112).

في 2 جانفي 2026، تصدّر كاواي ليونارد قائمة هدافي المباراة برصيد 45 نقطة في فوز لوس أنجلوس كليبرز على يوتا جاز (118-101).

النتائج المسجلة

بروكلين نتس 96 – 120 هيوستن روكتس

ديترويت بيستونز 112 – 118 ميامي هيت

دالاس مافريكس 108 – 123 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

ساكرامنتو كينغز 106 – 120 بوسطن سلتكس

لوس أنجلوس كليبرز 118 – 101 يوتا جاز

