الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: ميامي يحقق فوزه الرابع على التوالي على ديترويت، متصدر المنطقة الشرقية (فيديو)

مساء الخميس، مُني ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، بخسارته الثالثة في أربع مباريات، وهذه المرة على أرضه، وعلى الرغم من عودة الفريق المضيف القوية في أواخر المباراة، حافظ ميامي هيت على تقدمه (118-112).

في 2 جانفي 2026، تصدّر كاواي ليونارد قائمة هدافي المباراة برصيد 45 نقطة في فوز لوس أنجلوس كليبرز على يوتا جاز (118-101).

النتائج المسجلة
بروكلين نتس 96 – 120 هيوستن روكتس
ديترويت بيستونز 112 – 118 ميامي هيت
دالاس مافريكس 108 – 123 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
ساكرامنتو كينغز 106 – 120 بوسطن سلتكس
لوس أنجلوس كليبرز 118 – 101 يوتا جاز

