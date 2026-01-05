Français
Anglais
العربية
رياضة

الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم المنتظم : فينيكس صنز يُهيمن على أوكلاهوما سيتي (فيديو)

مساء الأحد، ألحق فريق فينيكس صنز، صاحب المركز السابع في المنطقة الغربية، هزيمة ساحقة بأوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب والمتصدر الحالي للموسم العادي، بنتيجة 108-105، مُلحقًا به الهزيمة السادسة هذا الموسم.

وفي المباريات الأخرى، حقق مينيسوتا تمبروولفز فوزًا كاسحًا على أرض واشنطن ويزاردز (141-115).

النتائج المسجلة: واشنطن ويزاردز 115 – 141 مينيسوتا تمبروولفز
ميامي هيت 125 – 106 نيو أورليانز بيليكانز
فينيكس صنز 108 – 105 أوكلاهوما سيتي ثاندر
ساكرامنتو كينغز 98 – 115 ميلووكي باكس
لوس أنجلوس ليكرز 120 – 114 ممفيس غريزليز

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

873
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

424
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
326
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له
300
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
296
الأخبار

واشنطن : مادورو سيخضع للمحاكمة بعد اعتقاله ونقله إلى خارج فنزويلا
294
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
292
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
283
الأخبار

روسيا تدين “العدوان المسلح” الأمريكي على فنزويلا و تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
277
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
276
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى