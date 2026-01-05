الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم المنتظم : فينيكس صنز يُهيمن على أوكلاهوما سيتي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مساء الأحد، ألحق فريق فينيكس صنز، صاحب المركز السابع في المنطقة الغربية، هزيمة ساحقة بأوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب والمتصدر الحالي للموسم العادي، بنتيجة 108-105، مُلحقًا به الهزيمة السادسة هذا الموسم.

وفي المباريات الأخرى، حقق مينيسوتا تمبروولفز فوزًا كاسحًا على أرض واشنطن ويزاردز (141-115).

النتائج المسجلة: واشنطن ويزاردز 115 – 141 مينيسوتا تمبروولفز

ميامي هيت 125 – 106 نيو أورليانز بيليكانز

فينيكس صنز 108 – 105 أوكلاهوما سيتي ثاندر

ساكرامنتو كينغز 98 – 115 ميلووكي باكس

لوس أنجلوس ليكرز 120 – 114 ممفيس غريزليز

