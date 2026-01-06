الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: خسارة أخرى لأوكلاهوما سيتي أمام شارلوت هورنتس (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تلقى حامل لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، أوكلاهوما سيتي، هزيمة ثقيلة على أرضه أمام شارلوت هورنتس (97-124)، ليتلقى بذلك خسارته الثانية على التوالي.

سجل أوكلاهوما سيتي أقل من 100 نقطة للمرة الأولى هذا الموسم، وسيحتاج إلى التعويض يوم الأربعاء أمام يوتا جاز المتعثر.

النتائج المسجلة

ديترويت بيستونز 121 – 90 نيويورك نيكس

بوسطن سلتكس 115 – 101 شيكاغو بولز

تورنتو رابتورز 118 – 100 أتلانتا هوكس

هيوستن روكتس 100 – 97 فينيكس صنز

أوكلاهوما سيتي ثاندر 97 – 124 شارلوت هورنتس

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 124 – 125 دنفر ناغتس (احتمالي)

بورتلاند تريل بليزرز 137 – 117 يوتا جاز

لوس أنجلوس كليبرز 103 – 102 غولدن ستايت واريورز

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



