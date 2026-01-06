Français
رياضة

الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: خسارة أخرى لأوكلاهوما سيتي أمام شارلوت هورنتس (فيديو)

تلقى حامل لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، أوكلاهوما سيتي، هزيمة ثقيلة على أرضه أمام شارلوت هورنتس (97-124)، ليتلقى بذلك خسارته الثانية على التوالي.

سجل أوكلاهوما سيتي أقل من 100 نقطة للمرة الأولى هذا الموسم، وسيحتاج إلى التعويض يوم الأربعاء أمام يوتا جاز المتعثر.

النتائج المسجلة
ديترويت بيستونز 121 – 90 نيويورك نيكس
بوسطن سلتكس 115 – 101 شيكاغو بولز
تورنتو رابتورز 118 – 100 أتلانتا هوكس
هيوستن روكتس 100 – 97 فينيكس صنز
أوكلاهوما سيتي ثاندر 97 – 124 شارلوت هورنتس
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 124 – 125 دنفر ناغتس (احتمالي)
بورتلاند تريل بليزرز 137 – 117 يوتا جاز
لوس أنجلوس كليبرز 103 – 102 غولدن ستايت واريورز

تعليقات

