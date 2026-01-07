الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: سان أنطونيو يخسر مجدداً في ممفيس (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على الرغم من تألق فيكتور ويمبانياما ليلة الثلاثاء في ممفيس، بتسجيله 30 نقطة في 21 دقيقة فقط، إلا أن سان أنطونيو سبيرز خسر (105-106).

في مباريات أخرى، حقق كليفلاند كافالييرز ولوس أنجلوس ليكرز فوزين خارج أرضهما في إنديانا ونيو أورليانز على التوالي.

النتائج المسجلة:

واشنطن ويزاردز 120 – 112 أورلاندو ماجيك

إنديانا بيسرز 116 – 120 كليفلاند كافالييرز

نيو أورليانز بيليكانز 103 – 111 لوس أنجلوس ليكرز

ممفيس جريزليز 106 – 105 سان أنطونيو سبيرز

مينيسوتا تمبروولفز 122 – 94 ميامي هيت

ساكرامنتو كينجز 98 – 100 دالاس مافريكس

