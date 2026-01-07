الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: سان أنطونيو يخسر مجدداً في ممفيس (فيديو)

على الرغم من تألق فيكتور ويمبانياما ليلة الثلاثاء في ممفيس، بتسجيله 30 نقطة في 21 دقيقة فقط، إلا أن سان أنطونيو سبيرز خسر (105-106).
في مباريات أخرى، حقق كليفلاند كافالييرز ولوس أنجلوس ليكرز فوزين خارج أرضهما في إنديانا ونيو أورليانز على التوالي.
النتائج المسجلة:
واشنطن ويزاردز 120 – 112 أورلاندو ماجيك
إنديانا بيسرز 116 – 120 كليفلاند كافالييرز
نيو أورليانز بيليكانز 103 – 111 لوس أنجلوس ليكرز
ممفيس جريزليز 106 – 105 سان أنطونيو سبيرز
مينيسوتا تمبروولفز 122 – 94 ميامي هيت
ساكرامنتو كينجز 98 – 100 دالاس مافريكس
