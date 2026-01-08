Français
Anglais
العربية
رياضة

الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: هزيمة لوس أنجلوس ليكرز أمام سان أنطونيو سبيرز (فيديو)

لم يكن أداء لوكا دونتشيتش، صانع الألعاب السلوفيني، الذي حقق ثلاثية مزدوجة (38 نقطة، 10 متابعات، 10 تمريرات حاسمة)، كافيًا لمنع لوس أنجلوس ليكرز من الخسارة خارج أرضهم أمام سان أنطونيو سبيرز (107-91) مساء الأربعاء.

هذا هو الفوز الثالث لليكرز في ثلاث مباريات ضد ليكرز هذا الموسم في المنطقة الغربية.

النتائج المسجلة
شارلوت هورنتس 96 – 97 تورنتو رابتورز
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 131 – 110 واشنطن ويزاردز
ديترويت بيستونز 108 – 93 شيكاغو بولز
نيويورك نيكس 123 – 111 لوس أنجلوس كليبرز
بوسطن سلتكس 110 – 114 دنفر ناجتس
بروكلين نتس 103 – 104 أورلاندو ماجيك (محترفون)
سان أنطونيو سبيرز 107 – 91 لوس أنجلوس ليكرز
أتلانتا هوكس 117 – 100 نيو أورليانز بيليكانز
أوكلاهوما سيتي ثاندر 129 – 125 يوتا جاز (محترفون)
ممفيس جريزليز 98 – 117 فينيكس صنز
بورتلاند تريل بليزرز 103 – 102 هيوستن روكتس
جولدن ستايت واريورز 120 – 113 ميلووكي باكس

تعليقات

