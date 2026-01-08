الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: هزيمة لوس أنجلوس ليكرز أمام سان أنطونيو سبيرز (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لم يكن أداء لوكا دونتشيتش، صانع الألعاب السلوفيني، الذي حقق ثلاثية مزدوجة (38 نقطة، 10 متابعات، 10 تمريرات حاسمة)، كافيًا لمنع لوس أنجلوس ليكرز من الخسارة خارج أرضهم أمام سان أنطونيو سبيرز (107-91) مساء الأربعاء.

هذا هو الفوز الثالث لليكرز في ثلاث مباريات ضد ليكرز هذا الموسم في المنطقة الغربية.

النتائج المسجلة

شارلوت هورنتس 96 – 97 تورنتو رابتورز

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 131 – 110 واشنطن ويزاردز

ديترويت بيستونز 108 – 93 شيكاغو بولز

نيويورك نيكس 123 – 111 لوس أنجلوس كليبرز

بوسطن سلتكس 110 – 114 دنفر ناجتس

بروكلين نتس 103 – 104 أورلاندو ماجيك (محترفون)

سان أنطونيو سبيرز 107 – 91 لوس أنجلوس ليكرز

أتلانتا هوكس 117 – 100 نيو أورليانز بيليكانز

أوكلاهوما سيتي ثاندر 129 – 125 يوتا جاز (محترفون)

ممفيس جريزليز 98 – 117 فينيكس صنز

بورتلاند تريل بليزرز 103 – 102 هيوستن روكتس

جولدن ستايت واريورز 120 – 113 ميلووكي باكس

