الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) – الموسم العادي: كليفلاند يهزم واشنطن.. نتائج المباريات (فيديو)

شهدت مباريات ليلة الجمعة إلى السبت تألق دونوفان ميتشل بتسجيله 48 نقطة، ليقود كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على واشنطن ويزاردز بنتيجة (130-126).
وفي بقية المباريات، مُني غولدن ستايت ووريورز بخسارة على أرضه أمام مينيسوتا تيمبروولفز بنتيجة (127-120).
النتائج المسجّلة
واشنطن ويزاردز 126 – 130 كليفلاند كافالييرز
شارلوت هورنتس 126 – 129 شيكاغو بولز
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 115 – 105 إنديانا بيسرز
ديترويت بيستونز 142 – 115 أتلانتا هوكس
ميمفيس غريزليز 126 – 130 يوتا جاز
دالاس مافريكس 119 – 111 بروكلين نتس
غولدن ستايت ووريورز 120 – 127 مينيسوتا تيمبروولفز
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب