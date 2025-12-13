Français
Anglais
العربية
رياضة

الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) – الموسم العادي: كليفلاند يهزم واشنطن.. نتائج المباريات (فيديو)

شهدت مباريات ليلة الجمعة إلى السبت تألق دونوفان ميتشل بتسجيله 48 نقطة، ليقود كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على واشنطن ويزاردز بنتيجة (130-126).

وفي بقية المباريات، مُني غولدن ستايت ووريورز بخسارة على أرضه أمام مينيسوتا تيمبروولفز بنتيجة (127-120).

النتائج المسجّلة
واشنطن ويزاردز 126 – 130 كليفلاند كافالييرز
شارلوت هورنتس 126 – 129 شيكاغو بولز
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 115 – 105 إنديانا بيسرز
ديترويت بيستونز 142 – 115 أتلانتا هوكس
ميمفيس غريزليز 126 – 130 يوتا جاز
دالاس مافريكس 119 – 111 بروكلين نتس
غولدن ستايت ووريورز 120 – 127 مينيسوتا تيمبروولفز

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

614
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

393
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
344
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
282
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
273
الأخبار

مدرب المنتخب الفلسطيني : “رغم الظروف الصعبة، سعينا لإسعاد الجماهير”
273
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]
270
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: أكثر 4000 أجنبية مؤسسة إختارت الإستثمار في تونس [فيديو]
270
الأخبار

هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]
267
الأخبار

فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
الأخبار

اليوم ..المنتخب الوطني التونسي يدخل في تربّص مغلق بطبرقة استعداداً للكان

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى