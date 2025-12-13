الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) – الموسم العادي: كليفلاند يهزم واشنطن.. نتائج المباريات (فيديو)

شهدت مباريات ليلة الجمعة إلى السبت تألق دونوفان ميتشل بتسجيله 48 نقطة، ليقود كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على واشنطن ويزاردز بنتيجة (130-126).

وفي بقية المباريات، مُني غولدن ستايت ووريورز بخسارة على أرضه أمام مينيسوتا تيمبروولفز بنتيجة (127-120).

النتائج المسجّلة

واشنطن ويزاردز 126 – 130 كليفلاند كافالييرز

شارلوت هورنتس 126 – 129 شيكاغو بولز

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 115 – 105 إنديانا بيسرز

ديترويت بيستونز 142 – 115 أتلانتا هوكس

ميمفيس غريزليز 126 – 130 يوتا جاز

دالاس مافريكس 119 – 111 بروكلين نتس

غولدن ستايت ووريورز 120 – 127 مينيسوتا تيمبروولفز