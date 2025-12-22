الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: سان أنطونيو وساكرامنتو يحققان الفوز (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خلال تنقلهم إلى العاصمة واشنطن، لم يجد فريق سان أنطونيو سبيرز صعوبة تُذكر في الفوز على واشنطن ويزاردز، أضعف فريق في الدوري (124-113).

وفي مباراة أخرى، احتاج فريق سكرامنتو كينغز إلى وقت إضافي للفوز (125-124) على هيوستن روكتس.

النتائج المسجلة:

نيويورك نيكس 132 – 125 ميامي هيت

بروكلين نتس 96 – 81 تورنتو رابتورز

واشنطن ويزاردز 113 – 124 سان أنطونيو سبيرز

مينيسوتا تمبروولفز 103 – 100 ميلووكي باكس

سكرامنتو كينغز 125 – 124 هيوستن روكتس (وقت إضافي)

