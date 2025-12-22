الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: سان أنطونيو وساكرامنتو يحققان الفوز (فيديو)

خلال تنقلهم إلى العاصمة واشنطن، لم يجد فريق سان أنطونيو سبيرز صعوبة تُذكر في الفوز على واشنطن ويزاردز، أضعف فريق في الدوري (124-113).
وفي مباراة أخرى، احتاج فريق سكرامنتو كينغز إلى وقت إضافي للفوز (125-124) على هيوستن روكتس.
النتائج المسجلة:
نيويورك نيكس 132 – 125 ميامي هيت
بروكلين نتس 96 – 81 تورنتو رابتورز
واشنطن ويزاردز 113 – 124 سان أنطونيو سبيرز
مينيسوتا تمبروولفز 103 – 100 ميلووكي باكس
سكرامنتو كينغز 125 – 124 هيوستن روكتس (وقت إضافي)
