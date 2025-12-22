Français
Anglais
العربية
رياضة

الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين – الموسم العادي: سان أنطونيو وساكرامنتو يحققان الفوز (فيديو)

خلال تنقلهم إلى العاصمة واشنطن، لم يجد فريق سان أنطونيو سبيرز صعوبة تُذكر في الفوز على واشنطن ويزاردز، أضعف فريق في الدوري (124-113).

وفي مباراة أخرى، احتاج فريق سكرامنتو كينغز إلى وقت إضافي للفوز (125-124) على هيوستن روكتس.

النتائج المسجلة:
نيويورك نيكس 132 – 125 ميامي هيت
بروكلين نتس 96 – 81 تورنتو رابتورز
واشنطن ويزاردز 113 – 124 سان أنطونيو سبيرز
مينيسوتا تمبروولفز 103 – 100 ميلووكي باكس
سكرامنتو كينغز 125 – 124 هيوستن روكتس (وقت إضافي)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

625
الأخبار

باجة تحتضن الدورة الخامسة لمهرجان” فاقا” الوطني للموسيقى التونسية [فيديو]

480
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم قافلة صحية بباجة و أكثر من 500 مستفيد من فحوصات مجانية [فيديو]
298
اقتصاد وأعمال

بلدية تونس تُخصّص حوالي 12 مليون دينار لتجسيم المشاريع الجديدة سنة 2026
296
الأخبار

الكاف: موريتانيا تنضمّ إلى منطقة اتحاد شمال إفريقيا
296
الأخبار

إيطاليا: الشرطة تضبط قرابة طن ونصف من المخدرات
273
الأخبار

إيران: إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
260
اقتصاد وأعمال

ترامب يؤكد أنه أجبر ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا
256
الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها
256
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
245
الأخبار

الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى