Français
Anglais
العربية
الأخبار

الدوري الأمريكي يوقف لاعبين مدى الحياة بسبب المراهنات

الدوري الأمريكي يوقف لاعبين مدى الحياة بسبب المراهنات

أعلنت  رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS عن إيقاف لاعبين مدى الحياة بعد تورطهما في مراهنات رياضية، بعضها على مباريات فرقهم، في خطوة تهدف للحفاظ على نزاهة البطولة و مصداقية المباريات.

و يشمل القرار الدولي الغاني ياو يبواه (28 عامًا)، المتوج بلقب الدوري مع كولومبوس كرو 2023، والأمريكي من أصول غانية ديريك جونز (29 عامًا)، الذي يلعب في الدوري منذ 2016.

وأكدت الرابطة أن العقوبة جاءت نتيجة مراهنات أجراها اللاعبان خلال عامي 2024 و2025، موضحة أنه لا يوجد أي دليل على أن هذه الرهانات أثرت على نتائج المباريات.

و ذكرت الرابطة أن اللاعبين راهنا على أحداث محددة، مثل حصول جونز على بطاقة صفراء في 19 أكتوبر 2024، وأنهما ربما قدما معلومات سرية لمراهنين آخرين حول هذه الأحداث.

و خاض ياو يبواه فترة قصيرة في الدوري الفرنسي مع ليل موسم 2015-2016، قبل اللعب في هولندا وإسبانيا وبولندا، ثم الانتقال إلى كولومبوس كرو في 2022، ووقع لاحقًا مع لوس أنجليس أف سي 2025 قبل فسخ عقده في جانفي الماضي.

أما جونز فقد لعب مع فرق فيلادلفيا، ناشفيل، هيوستن، وتشارلوت قبل الانضمام إلى كولومبوس كرو.

وكان اللاعبان موقوفين احتياطيًا منذ أكتوبر الماضي بانتظار نتائج التحقيق، وسط تصاعد قضايا المراهنات الرياضية في الولايات المتحدة بعد إضفاء الشرعية على هذه الممارسة في غالبية الولايات، ما دفع الرابطة لتشديد الرقابة للحفاظ على مصداقية الدوري الأمريكي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

435
اقتصاد وأعمال

الخطوط التونسية تشرع في إعداد كراس شروط لاختيار خبراء دوليين لمرافقة مخطط إعادة هيكلتها

385
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً
366
الأخبار

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل
362
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
351
الأخبار

ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون بالتشاور مع نتنياهو… لكن الكلمة الأخيرة لي
344
اقتصاد وأعمال

الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي توح طرق تسوية وضعية الديون الجبائية للمطالبين بالأداء لسنة 2026
338
الأخبار

إصابات جراء سقوط صاروخ انشطاري إيراني في “تل أبيب”
333
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل : توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد
327
أخر الأخبار

مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]
322
أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى