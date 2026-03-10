الدوري الأمريكي يوقف لاعبين مدى الحياة بسبب المراهنات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS عن إيقاف لاعبين مدى الحياة بعد تورطهما في مراهنات رياضية، بعضها على مباريات فرقهم، في خطوة تهدف للحفاظ على نزاهة البطولة و مصداقية المباريات.

و يشمل القرار الدولي الغاني ياو يبواه (28 عامًا)، المتوج بلقب الدوري مع كولومبوس كرو 2023، والأمريكي من أصول غانية ديريك جونز (29 عامًا)، الذي يلعب في الدوري منذ 2016.

وأكدت الرابطة أن العقوبة جاءت نتيجة مراهنات أجراها اللاعبان خلال عامي 2024 و2025، موضحة أنه لا يوجد أي دليل على أن هذه الرهانات أثرت على نتائج المباريات.

و ذكرت الرابطة أن اللاعبين راهنا على أحداث محددة، مثل حصول جونز على بطاقة صفراء في 19 أكتوبر 2024، وأنهما ربما قدما معلومات سرية لمراهنين آخرين حول هذه الأحداث.

و خاض ياو يبواه فترة قصيرة في الدوري الفرنسي مع ليل موسم 2015-2016، قبل اللعب في هولندا وإسبانيا وبولندا، ثم الانتقال إلى كولومبوس كرو في 2022، ووقع لاحقًا مع لوس أنجليس أف سي 2025 قبل فسخ عقده في جانفي الماضي.

أما جونز فقد لعب مع فرق فيلادلفيا، ناشفيل، هيوستن، وتشارلوت قبل الانضمام إلى كولومبوس كرو.

وكان اللاعبان موقوفين احتياطيًا منذ أكتوبر الماضي بانتظار نتائج التحقيق، وسط تصاعد قضايا المراهنات الرياضية في الولايات المتحدة بعد إضفاء الشرعية على هذه الممارسة في غالبية الولايات، ما دفع الرابطة لتشديد الرقابة للحفاظ على مصداقية الدوري الأمريكي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



