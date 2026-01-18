الدوري الأميركي للمحترفين NBA – الموسم العادي: ليكرز يتلقّون هزيمة جديدة (فيديو)

شهدت ليلة السبت إلى الأحد سقوط لوس أنجلوس ليكرز مجددًا على أرضية بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة (132-116)، في وقت مُني فيه أيضًا حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بخسارة خارج الديار أمام ميامي هيت (122-120).

النتائج المسجّلة: