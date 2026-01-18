الدوري الأميركي للمحترفين NBA – الموسم العادي: ليكرز يتلقّون هزيمة جديدة (فيديو)

شهدت ليلة السبت إلى الأحد سقوط لوس أنجلوس ليكرز مجددًا على أرضية بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة (132-116)، في وقت مُني فيه أيضًا حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بخسارة خارج الديار أمام ميامي هيت (122-120).
النتائج المسجّلة:
ديترويت بيستونز 121-78 إنديانا بايسرز
أتلانتا هوكس 106-132 بوسطن سيلتيكس
نيويورك نيكس 99-106 فينيكس صنز
سان أنطونيو سبيرز 126-123 مينيسوتا تمبرولفز
ميامي هيت 122-120 أوكلاهوما سيتي ثاندر
غولدن ستايت ووريورز 136-116 شارلوت هورنتس
دنفر ناغتس 121-115 واشنطن ويزاردز
بورتلاند ترايل بلايزرز 132-116 لوس أنجلوس ليكرز
