Français
Anglais
العربية
رياضة

الدوري الأميركي للمحترفين NBA – الموسم العادي: ليكرز يتلقّون هزيمة جديدة (فيديو)

شهدت ليلة السبت إلى الأحد سقوط لوس أنجلوس ليكرز مجددًا على أرضية بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة (132-116)، في وقت مُني فيه أيضًا حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بخسارة خارج الديار أمام ميامي هيت (122-120).

النتائج المسجّلة:

  • ديترويت بيستونز 121-78 إنديانا بايسرز

  • أتلانتا هوكس 106-132 بوسطن سيلتيكس

  • نيويورك نيكس 99-106 فينيكس صنز

  • سان أنطونيو سبيرز 126-123 مينيسوتا تمبرولفز

  • ميامي هيت 122-120 أوكلاهوما سيتي ثاندر

  • غولدن ستايت ووريورز 136-116 شارلوت هورنتس

  • دنفر ناغتس 121-115 واشنطن ويزاردز

  • بورتلاند ترايل بلايزرز 132-116 لوس أنجلوس ليكرز

  • ممفيس غريزليز – أورلاندو ماجيك (18:00)
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

625
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

339
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
321
الأخبار

ليبرتـــــا للأسفار و السياحة تطلق برامج عمرة رمضان
312
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
299
الأخبار

سفير إيران لدى تونس يصف المطالب الشعبية بـ«المشروعة»
285
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
277
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
268
أخر الأخبار

ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد
252
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون
246
الأخبار

الحكم بالسجن في حق شقيقة ليلى الطرابلسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى