الدوري الأميركي للمحترفين (NBA) – الموسم العادي: هزيمة ليكرز وستة انتصارات خارج الديار من أصل عشر مباريات (فيديو)

خلال ليلة الجمعة إلى السبت، سُجِّلت ستة انتصارات خارج القواعد من أصل عشر مباريات أُقيمت.

وتعرّض كلٌّ من لوس أنجلوس ليكرز، ودنفر ناغتس، وممفيس غريزليز للهزيمة أمام ميلووكي باكس، وأتلانتا هوكس، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على التوالي.

النتائج المسجَّلة:

واشنطن ويزاردز 107 – 128 نيو أورلينز بيليكانز

بوسطن سيلتكس 125 – 117 تورونتو رابتورز

أورلاندو ماجيك 91 – 103 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

بروكلين نتس 105 – 121 لوس أنجلوس كليبرز

ممفيس غريزليز 116 – 117 أوكلاهوما سيتي ثاندر

فينيكس صنز 112 – 107 نيويورك نيكس

دنفر ناغتس 87 – 110 أتلانتا هوكس

بورتلاند ترايل بلايزرز 111 – 105 هيوستن روكتس

غولدن ستايت ووريورز 137 – 103 ساكرامنتو كينغز

لوس أنجلوس ليكرز 101 – 105 ميلووكي باكس

كليفلاند كافالييرز

19:00 — مينيسوتا تمبروولفز