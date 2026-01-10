الدوري الأميركي للمحترفين (NBA) – الموسم العادي: هزيمة ليكرز وستة انتصارات خارج الديار من أصل عشر مباريات (فيديو)

خلال ليلة الجمعة إلى السبت، سُجِّلت ستة انتصارات خارج القواعد من أصل عشر مباريات أُقيمت.
وتعرّض كلٌّ من لوس أنجلوس ليكرز، ودنفر ناغتس، وممفيس غريزليز للهزيمة أمام ميلووكي باكس، وأتلانتا هوكس، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على التوالي.
النتائج المسجَّلة:
-
واشنطن ويزاردز 107 – 128 نيو أورلينز بيليكانز
-
بوسطن سيلتكس 125 – 117 تورونتو رابتورز
-
أورلاندو ماجيك 91 – 103 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
-
بروكلين نتس 105 – 121 لوس أنجلوس كليبرز
-
ممفيس غريزليز 116 – 117 أوكلاهوما سيتي ثاندر
-
فينيكس صنز 112 – 107 نيويورك نيكس
-
دنفر ناغتس 87 – 110 أتلانتا هوكس
-
بورتلاند ترايل بلايزرز 111 – 105 هيوستن روكتس
-
غولدن ستايت ووريورز 137 – 103 ساكرامنتو كينغز
-
لوس أنجلوس ليكرز 101 – 105 ميلووكي باكس
كليفلاند كافالييرز
19:00 — مينيسوتا تمبروولفز
