Français
Anglais
العربية
رياضة

الدوري الأميركي للمحترفين (NBA) – الموسم العادي: هزيمة ليكرز وستة انتصارات خارج الديار من أصل عشر مباريات (فيديو)

خلال ليلة الجمعة إلى السبت، سُجِّلت ستة انتصارات خارج القواعد من أصل عشر مباريات أُقيمت.

وتعرّض كلٌّ من لوس أنجلوس ليكرز، ودنفر ناغتس، وممفيس غريزليز للهزيمة أمام ميلووكي باكس، وأتلانتا هوكس، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على التوالي.

النتائج المسجَّلة:

  • واشنطن ويزاردز 107 – 128 نيو أورلينز بيليكانز

  • بوسطن سيلتكس 125 – 117 تورونتو رابتورز

  • أورلاندو ماجيك 91 – 103 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

  • بروكلين نتس 105 – 121 لوس أنجلوس كليبرز

  • ممفيس غريزليز 116 – 117 أوكلاهوما سيتي ثاندر

  • فينيكس صنز 112 – 107 نيويورك نيكس

  • دنفر ناغتس 87 – 110 أتلانتا هوكس

  • بورتلاند ترايل بلايزرز 111 – 105 هيوستن روكتس

  • غولدن ستايت ووريورز 137 – 103 ساكرامنتو كينغز

  • لوس أنجلوس ليكرز 101 – 105 ميلووكي باكس

كليفلاند كافالييرز
19:00 — مينيسوتا تمبروولفز

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

369
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

337
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
331
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
326
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
308
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
302
اقتصاد وأعمال

شركة Instadeep تعتزم إنجاز مشاريع في مجال الذكاء الإصطناعي بقيمة استثمارية تناهز عدة مليارات من المليمات بتطاوين
301
أخر الأخبار

بعد خيبة المنتخب الوطني.. هل نتجه نحو جلسة عامة لمساءلة وزير الرياضة ؟ (فيديو)
286
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس في المركز الخامس عشر، ترتيب المنتخبات من المركز الحادي عشر إلى الرابع والعشرين
283
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
270
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى