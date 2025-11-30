Français
الدوري الأميركي MLS: اللقب السابع والأربعون لميسي وميامي إلى النهائي ضد فانكوفر (فيديو)

حسم إنتر ميامي تأهله إلى نهائي الدوري الأميركي لكرة القدم MLS بعد فوزه، فجر الأحد، على نيويورك إف سي بنتيجة 5-1 في نهائي المنطقة الشرقية. وسيخوض رفاق ليونيل ميسي المباراة النهائية يوم 6 ديسمبر على أرضهم، أمام فانكوفر وايتكابس بقيادة توماس مولر، الذين انتصروا لاحقاً في سان دييغو بنتيجة 3-1.

بفضل الثلاثية التي سجلها مواطنه تاديو ألندي، تمكن النجم الأرجنتيني، صاحب التمريرة الحاسمة، من حصد اللقب السابع والأربعين في مسيرته، كما أصبح أفضل صانع ألعاب في التاريخ بـ 405 تمريرات حاسمة، متجاوزاً المجري فيرينتس بوشكاش الذي يمتلك 404 تمريرات.

وفي المباراة الثانية التي احتضنتها سان دييغو، حسم فانكوفر الأمور مبكراً عبر هدفي براين وايت في الدقيقة الثامنة، ثم هدف الحارس الأميركي بابلو سيسنييغا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الحادية عشرة. وعزّز وايت التقدم بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+2)، قبل أن يقلص المكسيكي هيرفينغ لوزانو الفارق في الدقيقة الـ60.

