الدوري الأوروبي – دوري المؤتمر : خروج سلتيك وتونيكتي، النتائج الكاملة لمباريات مساء الخميس

عد انتهاء دوري أبطال أوروبا، شهد مساء اليوم الخميس مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، حيث اختُتمت مباريات الإياب من الأدوار الإقصائية وخروج فريق سلتيك رينجرز الاسكتلندي واللاعب التونسي الدولي سيباستيان تونيكتي، رغم فوزه خارج أرضه 1-0 على شتوتغارت.

في مباراة الذهاب التي أُقيمت في غلاسكو، خسر زملاء تونيكتي، الذي حلّ محل لوك مكوان في الدقيقة 68، بنتيجة 4-1.

فيما يلي جميع النتائج المسجلة :

يويفا C3

النجم الأحمر 0-2 (1-0) ليل

فيرينسفاروش 2-0 (1-2) لودوجوريتس

بلزن 1-1 (2-2) باناثينايكوس

شتوتجارت 0-1 (4-1) سلتيك

بولونيا 1-0 (1-0) بران

سيلتا فيجو 1-0 (2-1) باوك

جينك 1-3 في التقدم (3-1) دينامو زغرب

نوتنغهام 1-2 (3-0) فنربخشة

يويفا C4

سيلجي 3-2 (3-2) دريتا

فيورنتينا 2-4 (3-0) جاجيلونيا

رييكا 3-1 (1-0) أومونيا

سامسون سبور 4-0 (1-0) شكنديجة

أريزونا 4-0 (0-1) نوح

كريستال بالاس 2-0 (1-1) زرينجسكي

لوزان 1-2 (1-1) أولوموك

ليخ بوزنان 1-0 (2-0) كوبس

