الدوري الإسباني: هل يُباع برشلونة مقابل 10 مليارات للسعودية؟

إنها القنبلة الرياضية الأكبر على الإطلاق ! وفقًا لما أورده فرانسوا غاياردو، المعلّق السابق في البرنامج الإسباني «إل تشيرينغيتو» (El Chiringuito)، فإنّ السعودية تدرس ببساطة إمكانية الاستحواذ على نادي برشلونة.

وبأي مبلغ؟ عبر حسابه على منصة «إكس»، طرح غاياردو رقمًا خياليًا قال إنّ محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، قد يدفعه في إطار عرض بقيمة 10 مليارات يورو لشراء نادي برشلونة. ويُذكر أنّ برشلونة يرزح تحت ديون تفوق 2.5 مليار يورو يتعيّن عليه سدادها.

لكن النادي الكتالوني ليس معروضًا للبيع. فهو مملوك لأعضائه «السوسيوس» (socios)، ولا يمكن أن تنتقل ملكيته إلى جهة أخرى من دون تغيير قانوني كبير.

وسيتعيّن عليه أولًا التخلي عن وضعه القانوني الحالي والتحوّل إلى «شركة مساهمة رياضية» (Société Anonyme Sportive)، قبل بيع أسهمه لمستثمر.

كما أكد غاياردو أنه سيكشف خلال الأيام المقبلة عن معطيات جديدة، وهو وعد جدّده لاحقًا في الصحافة الإسبانية.

للمتابعة …