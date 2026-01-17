الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر يونايتد يفوز بمباراة ديربي مانشستر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بحضور السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسطوري لمانشستر يونايتد، في مدرجات أولد ترافورد هذا السبت، حقق فريق الشياطين الحمر فوزًا رائعًا في ديربي مانشستر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوجئ مانشستر سيتي بحماس منافسه، وقدم أداء هجوميًا مخيبًا جدًا للآمال (تسديدة واحدة على المرمى من أصل سبع محاولات، مقابل سبع من أصل 12 لمانشستر يونايتد) رغم سيطرته الواضحة على الكرة.

وبهذا الانتصار، يتجاوز مانشستر يونايتد مؤقتًا ليفربول ونيوكاسل وبرينتفورد ليصعد إلى المركز الرابع في الترتيب.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



