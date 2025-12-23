الدوري التونسي الممتاز للرياضات الإلكترونية 25 : البرنامج الرسمي للمسابقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نشرت الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية الجدول الزمني المفصل لنهائيات الدوري التونسي الممتاز للرياضات الإلكترونية لموسم 25/26:

اليوم الأول – الخميس 25 ديسمبر: انطلاق الـ MOBA

09:40: مراسم رفع العلم الوطني.

10:00: نهائي Mobile Legends: Bang Bang.

14:30: الكلمة الرسمية لرئيس الجامعة.

14:45: حفل التتويج بأبطال لعبة Mobile Legends: Bang Bang.

15:30: حفل الافتتاح

16:00 نهائي League of Legends.

21:00: حفل التتويج بأبطال لعبة League of Legends

اليوم الثاني – الجمعة 26 ديسمبر: ألعاب التصويب التكتيكي

10:00: نهائي Counter-Strike 2.

13:00: حفل التتويج بأبطال لعبة Counter-Strike 2.

16:00 نهائي Valorant

20:30: حفل التتويج بأبطال لعبة Valorant

اليوم الثالث – السبت 27 ديسمبر: معركة المستطيل الأخضر

10:00: نهائي eFootball Teams.

13:45: حفل التتويج بأبطال لعبة Efootball Teams.

15:00: نهائيات EA FC 26.

21:00: حفل التتويج بأبطال لعبة EA FC 26

