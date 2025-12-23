الدوري التونسي الممتاز للرياضات الإلكترونية 25 : البرنامج الرسمي للمسابقات

نشرت الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية الجدول الزمني المفصل لنهائيات الدوري التونسي الممتاز للرياضات الإلكترونية لموسم 25/26:
اليوم الأول – الخميس 25 ديسمبر: انطلاق الـ MOBA
09:40: مراسم رفع العلم الوطني.
10:00: نهائي Mobile Legends: Bang Bang.
14:30: الكلمة الرسمية لرئيس الجامعة.
14:45: حفل التتويج بأبطال لعبة Mobile Legends: Bang Bang.
15:30: حفل الافتتاح
16:00 نهائي League of Legends.
21:00: حفل التتويج بأبطال لعبة League of Legends
اليوم الثاني – الجمعة 26 ديسمبر: ألعاب التصويب التكتيكي
10:00: نهائي Counter-Strike 2.
13:00: حفل التتويج بأبطال لعبة Counter-Strike 2.
16:00 نهائي Valorant
20:30: حفل التتويج بأبطال لعبة Valorant
اليوم الثالث – السبت 27 ديسمبر: معركة المستطيل الأخضر
10:00: نهائي eFootball Teams.
13:45: حفل التتويج بأبطال لعبة Efootball Teams.
15:00: نهائيات EA FC 26.
21:00: حفل التتويج بأبطال لعبة EA FC 26
