الدوري السعودي للمحترفين: الهلال يُحقق فوزًا ساحقًا على النصر

إنتهت مباراة دربي الرياض بين الهلال والنصر، التي أُقيمت على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية، بفوزٍ مُدوٍّ للهلال بنتيجة 3-1.

وسجل أهداف الهلال كلٌ من: سالم الدوسري (من ركلة جزاء في الدقيقة 57)، ومحمد كانو (في الدقيقة 81)، وهدف الفوز من ركلة جزاء مُستحقة للمحترف نيفيس (في الدقيقة 90+2)، بينما افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 42.

وبهذا الفوز، يُحافظ الهلال على صدارته بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه، النصر والتعاون (31 نقطة).

